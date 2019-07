Governo lança o 10º Festival Amazonas Jazz com concerto em Manaus

Responsável por incluir a capital amazonense no roteiro dos grandes eventos internacionais de jazz, o Festival Amazonas Jazz (FAJ) retorna ao calendário cultural do Estado em 2020. Para celebrar o lançamento do festival, com o anúncio da programação, a orquestra Amazonas Band realizará um concerto especial no Teatro Amazonas, na próxima quinta-feira (11), a partir das 20h, intitulado “Memórias Pro Futuro”.

O evento, que é aberto ao público com entrada gratuita, é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

“Fazer o lançamento do festival com tanta antecedência mostra como estamos planejando o calendário cultural do Estado. Certamente, o público se surpreenderá com o que estamos preparando e esse concerto vai proporcionar um pouco do que veremos em 2020”, observou o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

A 10ª edição do Festival Amazonas Jazz também celebrará os 20 anos de um de seus corpos artísticos, a Amazonas Band. “Apresentando-se regularmente com nomes consagrados do jazz mundial, a ‘Band’ tem contribuído para consolidar o gosto pelo gênero e gerar um legado artístico que hoje se constitui num patrimônio cultural do Estado”, destaca o regente titular da banda e diretor artístico do FAJ, maestro Rui Carvalho.

Concertos da Amazonas Band - Além do concerto de lançamento, a Amazonas Band participará dos eventos de abertura e encerramento do festival, dividindo o palco com artistas expressivos do jazz, da MPB e da dança contemporânea.

Sobre o FAJ - A décima edição do Festival Amazonas Jazz está marcada para ocorrer entre os dias 21 e 29 de março do ano que vem. A programação inclui mais de 30 eventos em diversos locais da cidade, palestras, workshops, masterclasses, concurso e outras atividades que serão anunciadas no dia do lançamento.

A marca registrada do evento tem sido a de oferecer entretenimento e cultura em alto nível, com apresentações que passeiam por composições brasileiras, americanas e caribenhas, além de uma programação acadêmica gratuita que promove a troca de experiências entre os participantes e quem faz o festival acontecer.

Ao longo de sua história, o festival recebeu ícones do jazz como Dave Liebman, Ron Carter, Bennie Maupin, John Fedchock, Louis Hayes, Gonzalo Rubalcaba, Paquito d’Rivera, Eddie Palmieri, Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Cláudio Roditi, para citar apenas alguns.



*Com informações da assessoria

