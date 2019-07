Duda Molinos, um dos maiores maquiadores do Brasil, morre aos 54 anos

O maquiador Duda Molinos, um dos maiores do Brasil, morreu neste domingo, 7, aos 54 anos de idade.

Molinos morreu no apartamento em que morava na avenida Paulista, em São Paulo, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O velório será a partir das 22h no cemitério de Congonhas e o sepultamento na segunda, 8, às 13h.

O E+ entrou em contato com a assessoria de Molinos, que disse que ele fez um tratamento contra câncer de garganta no passado, mas o maquiador estava completamente curado há algum tempo.

Conhecido por maquiar personalidades e atrizes como Claudia Raia, Luana Piovani, Ana Paula Arósio e a apresentadora Ana Maria Braga, Molinos sempre aparecia em programas de televisão.

O maquiador nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele participou como coordenador de beleza de desfiles de nomes importantes como Paco Rabanne, Pierre Cardin, Dior e outros realizados no Brasil.

Atualmente Duda Molinos era colunista da revista Quem Acontece, oferecendo aos leitores dicas de maquiagem.

A modelo Isabella Fiorentino homenageou o amigo no Instagram: “Um dos maiores beauty artists da minha geração! Descanse em paz Dudinha!”, escreveu na legenda da foto do maquiador.

