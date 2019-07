Tacacá na Bossa tem apresentação da banda ‘The Marcianas’

| Foto: Luana Davila

Manaus - A banda ‘The Marcianas’ é a atração principal do Tacacá na Bossa, que será realizado na noite desta quarta-feira, 10. No repertório, haverá músicas dançantes da época de 1970, 1980 e 1990, no Largo São Sebastião, Centro, a partir das 18:45h, com livre acesso.



Formada por Nay Souza, que é fundadora da banda e vocalista; Bianca Caggy, vocalista; Elena Koynova, violinista; Drika Almeida, guitarrista; Bia Correa, baixista; Sabrina Ferreira, tecladista; e Mikilo, baterista, The Marcianas surgiu a pouco mais de um ano.

“The Marcianas é uma banda de Flashback formada em março de 2018. O objetivo da banda era fazer um evento especial do Dia Internacional das Mulheres. Aí, recrutei as meninas para fazer o especial. A coisa deu muito certo e seguimos com o projeto. A gente toca rock, lambada, carimbó, explicou Nay Souza.

A fundadora do grupo disse que é a primeira apresentação de ‘The Marcianas’ no Tacacá na Bossa e que é uma honra participar do evento.

“É uma honra participar do Tacacá da Bossa e uma sensação de alívio, porque temos vários amigos que fazem parte do projeto. Já faz um tempo que estávamos tentando agendar e conseguimos ajustar uma data com a banda. Em Manaus, nossa agenda é bem movimentada. Costumamos nos apresentar no Porão do Alemão. Participamos também do ‘Flash Disco’ do DJ Radi Rebello. A banda está crescendo. A gente está caminhando, organizando. Temos um currículo legal para um banda que tem um ano”, concluiu.

