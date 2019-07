Grupo de dança oferece aulas a baixo custo em Manaus

Manaus - Quer aprender a dançar salsa, bolero, forró e brega por um preço acessível? O grupo ‘Arte Vida’ abre inscrições a partir desta quinta-feira (11), para os interessados que queiram aprender estes e outros ritmos. O valor da inscrição do curso custa apenas R$ 15. As aulas acontecem durante todo o mês de julho no Clube Municipal, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A aula inaugural, que conta com a participação do cantor Cleo Markes, conhecido como o ‘Bárbaro do Arrocha’, acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 19h. Os alunos poderão aprender a dançar diversos ritmos como salsa, bolero, forró, brega, swing, lambada, baião, samba, merengue e até tango.

Segundo o organizador do evento, Luiz Carlos, os instrutores ministrarão dois ritmos por aula. Os alunos poderão escolher o melhor turno de acordo com a disponibilidade de casa um. O curso disponibilizará quatro turmas em diferentes turnos:

1) Segunda e Quarta – 19h às 21h

2) Terça e Quinta – 9h às 10h



3) Terça e Quinta – 19h às 21h

4) Sábado – 18h às 20h30

O curso é ofertado para todos os interessados em aprender a dançar ritmos a partir de 8 anos.

Para mais informações basta entrar em contato com os organizadores do evento pelo e-mail: estetimos2013@hotmail.com, ou pelos números: (92) 99173-9087 e (92) 981503325.



