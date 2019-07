Confira receitas 'julinas' que fazem sucesso nos festejos de São João

As típicas receitas juninas fazem sucesso nos festejos de São João, além de serem aposta de chefes e restaurantes | Foto: Lucas Silva

Manaus – Uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros de todas as regiões é o período de São João, que é conhecido pelas suas fogueiras, boas músicas, festas e, principalmente, bons quitutes. Embora o período seja comemorado principalmente no mês de junho, as delícias desse período continuam até agosto.



Diversas são as opções para se deliciar nessa época do ano. De acordo com a chefe de cozinha Maria Emília Kamal, 55, o período junino é onde ela mais recebe encomendas de pratos típicos, como a torta de banana e o escondidinho de carne.

“Meu primeiro contato com a gastronomia foi em 1990, trabalhando com a minha mãe, que vendia quentinhas na frente de casa. No decorrer da vida, encarei a gastronomia como profissão e comecei a trabalhar com todo tipo de culinária e uma das que mais me agradou, com certeza, é a elaboração dos pratos típicos juninos, como pirarucu de casaca, bobó de camarão e a torta de banana. É também nessa época que eu recebo muitas encomendas”, afirma a chefe.

O Em Tempo listou as principais opções de receitas juninas para não faltar na sua mesa. Confira!

Farofa de Charque

Prato típico das festas juninas, principalmente na região Norte e Nordeste, a famosa farofa de charque faz sucesso entre os degustadores.

A farofa de charque faz sucesso no café, almoço e até lanche da tarde | Foto: Lucas Silva

Confira abaixo o vídeo da receita do prato elaborado pela chef Maria Emília:



| Autor: Em Tempo

A Chefe de cozinha Maria Emília, ensina a fazer a tradicional farofa de charque junina | Foto: Arte: Desirée Souza





Milho cozido

O milho cozido é a comida que sempre marca presença nos festejos juninos. Veja como é fácil de preparar e servir.

O milho cozido é um das receitas mais fáceis de serem feitas | Foto: Arte: Desirée Souza

Canjica de Milho

Também conhecida como curau ou jimbelê, a canjica é uma iguaria típica da culinária brasileira e muito apreciada nas festas juninas. Doce de origem africana, tem como principal ingrediente o milho.



A canjica é uma iguaria da culinária brasileira | Foto: Arte: Desirée Souza

Jafred Food Square



Para quem estiver em busca de um restaurante para se deliciar com os quitutes juninos, o Jafred Food Square oferece tradicionalmente rodízios de pizzas, mini hambúrgueres e sushi, mas, a grande novidade são as diversas opções juninas no cardápio, como vatapá, bolo de milho e mingau de munguzá inclusas no rodízio.

O Jafred Food Square oferece, até o final de julho, quitutes juninos, como mingau de munguzá e vatapá inclusos no tradicional rodízio | Foto: Reprodução

O rodízio no Jafred funciona todos os dias a partir das 18h, mas o rodízio com os quitutes juninos somente de segunda a quinta, válido até o final de julho.

O valor cobrado pelo rodízio é de R$ 39,99 no cartão e de R$35,90 em pagamentos no dinheiro, com a bebida inclusa. O Jafred funciona em dois endereços: no Vieiralves, na rua Rio Jutaí, número 19 e no Dom Pedro, na rua Rita Gama Barros com Rua Angelim, Conjunto Kissia.

