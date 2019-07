Espaço promete atrair interesse da população para o cenário cultural

Manaus- O mais novo empreendimento cultural da cidade irá promover, eventos, shows, cursos e ações voltadas para o cenário cultural da cidade. A Suanam Espaço Cultural inaugura nesta sexta-feira (12), a partir das 20h, em um antigo casarão na Ferreira Pena, Centro, com o objetivo de diversificar e atrair o interesse do público amazonense.

A Suanam (Manaus ao contrário) inaugura suas atividades com o Projeto ‘Chorinho na Casa’ apresentando o show “O Melhor do Choro”, com o maestro Cláudio Abrantes e seu Regional. O evento de inauguração contará com o pré-show de Rita Flor e Cleyton Tenório cantando o melhor da MPB e Bossa Nova, além da top DJ Carol Amaral com um repertório dançante cheio de brasilidade.

A nova opção cultural de Manaus é detalhada pela sócia gestora do espaço, Carla Teixeira. “Vamos ter uma gama de serviços oferecidos. Desde shows e espetáculos a cursos e capacitação. Como as oficinas de teatro e grafismo. Um dos nossos principais eventos será trazer uma companhia internacional de dança contemporânea para uma única apresentação no Teatro Amazonas. Estamos ansiosos e confiantes de que tudo dará certo”, afirmou, para em seguida acrescentar.

“Estamos muito felizes em oferecer a toda a população de Manaus mais uma opção cultural e de lazer. Iniciamos com o projeto ‘Chorinho na Casa’, mas já contamos com uma programação recheada até o final do ano. Estamos em um espaço bem organizado e seguro. Aguardamos um público expressivo em nossa inauguração”, contou.

O valor para ter acesso ao show de inauguração é de R$ 10,00 até as 22h, após esse horário o valor passa para R$ 15,00. No local serão comercializadas bebidas e comidas.

Intuito

A Suanam Espaço Cultural tem como objetivo fomentar, divulgar e difundir a arte e os artistas regionais. Trazendo ao público mais uma opção cultural local com shows musicais, peças teatrais, economia criativa, exposições, oficinas e cursos diversos.

A casa sedia, também, a Cia de Teatro Metamorfose que possui mais de 26 anos em dramaturgia.

