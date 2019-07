Espaço Homem-Aranha é opção de lazer na Zona Leste de Manaus

Manaus - Pais e mães que moram na zona leste de Manaus têm até o próximo dia (21) de julho uma opção de lazer diferenciada para os seus filhos. O ‘Espaço Férias’ do Shopping Grande Circular está com o tema ‘Homem-Aranha’, em razão da estreia mundial do filme. No local, o visitante tem acesso ao cosplay do super-herói onde ele pode fazer uma sessão de fotos com o personagem, games e também participar de uma oficina de tecido acrobático. A programação ocorre das 14h às 21h, no Shopping Grande Circular, situado na Av. Autaz Mirim, Bairro São José, zona leste da capital

A iniciativa visa proporcionar uma experiência real da magia da sétima arte para o público, segundo o coordenador da Valendo no Espaço Férias, Lincoln Cifer. “A gente quis trazer para as pessoas a ideia de como é ser um homem-aranha. Fizemos isso através da arte, que é o tecido acrobático. Crianças a partir de três anos de idade, jovens e adultos podem subir no tecido. Nessa oficina eles terão a sensação de como é ser um Homem-Aranha”, acrescentou.

O auxiliar de coordenação pedagógica e morador do bairro São José, André Nascimento, acompanhado da esposa, a professora Andreza do Nascimento, levou seus dois filhos para visitarem o espaço. De acordo com André, locais como esse são interessantes porque a região é carente de atrações diferentes, além de ser uma opção as crianças nessas férias.

“Eu acho algo bem interessante aqui para a nossa zona. Uma zona carente. Nem todo mundo tem dinheiro para ir em outros lugares para sair e se divertir com os filhos. A maioria das famílias aqui na zona leste, geralmente tem crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Tendo um espaço de criatividade para a criança fazer alguma coisa diferente é algo mais chamativo”, disse o professor.

O filho do casal, o estudante Luiz Andre de apenas 9 anos, aprovou a atração. Ele participou da aula de tecido acrobático, sessão de fotos com o cosplay e da área de games. “É muito legal esse espaço de lazer e o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito”, completou.

Lincoln ressalta ainda que o importante de ações como essas é deixar um legado. De acordo com ele, o espaço tem despertado interesse pela arte nas crianças. “Veio um pai aqui. Ele falou que a filha dele gostou tanto que no outro dia ela pediu para ir de novo. Ela veio e eles estão pensando em colocar ela em uma aula de balé. Isso é um resultado bem gratificante”, completou.

A oficina de tecido acrobático é ministrada pela CA Companhia, com membros de diversos cursos universitários. A oficina possui um custo de manutenção de R$ 5,00 e as outras atrações, coordenadas pela Keep Geek e Tecnologia (empresa integrada à Valendo) são gratuitas.

*Com informações da assessoria

