Agenda cultural: confira o que vai rolar no fim de semana em Manaus

Manaus - Com uma variedade de festivais e eventos, Manaus sedia nesse final de semana atividades culturais voltadas para os mais diversos públicos. De especiais para comemorar o Dia Mundial do Rock, a apresentações teatrais, o final de semana na capital manauara promete agitar o cenário noturno e agradar crianças e adultos com feiras de artesanato e muita comida durante o dia. Confira a programação preparada pelo portal EM TEMPO que prometem agitar o fim de semana.

O que vai rolar nesta sexta-feira (12)

22° Edição do Palco Giratório

A programação da 22ª edição do Palco Giratório acontecerá no Les Artistes Café Teatro, no Centro Histórico de Manaus, nesta sexta-feira (12). A programação inclui um solo de dança performática e um outro espetáculo de dança do Distrito Federal, chamado “Femi-Clown Cabaré-Show – Cabaré das Rachas. O evento inicia às 19h e tem acesso gratuito.

O quê: 22° Edição do Palco Giratório

Quando: Sexta-feira (12), a partir das 19h

Onde: Les Artistes Café- Teatro - Av 7 de setembro, nº377 – Centro

Entrada franca

Sábado (13)

Dia Mundial do Rock e aniversário do Porão do Alemão

No dia de 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock e o aniversário de 21 anos do Porão do Alemão. O lugar promete agitar com nove bandas de rock que se apresentarão em um Especial Rock In Rio ’85. Os ingressos podem ser adquiridos na casa noturna ou através do site sympla.

O quê: Aniversário do porão e Dia Mundial do Rock

Quando: Sábado (13), a partir das 17h

Onde: Porão do Alemão, TV. Ponta Negra, 1986, bairro São Jorge

Ingressos: A meia entrada para pista custa R$20 e a meia entrada VIP custa R$40

Festival Florear

O Festival Florear é um evento que reúne economia criativa e apresentações musicais neste sábado (13), a partir das 20h, no Atlético Rio Negro Clube. O evento tem a proposta de reduzir a produção de lixo a partir da comercialização de copos reutilizáveis, além de ser palco para diversos artistas regionais. O cantor e compositor Santaella, o rapper Victor Xamã e as bandas Vibe Positiva e EmTerraSouLar assinam o line up que promete uma mistura de sons, com muita música autoral.

A entrada para o festival é paga, mas quem levar um quilo de alimento não perecível terá desconto de R$5 na entrada. Os alimentos serão doados para a Associação de Apoio à Criança com Câncer.

O quê: Festival Florear

Quando: Sábado (13), a partir das 20h

Onde: Atlético Rio Negro Clube - Av. Epaminondas, 570 – Centro

Ingressos: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora). Os ingressos estão sendo vendidos na Loja Açaizeiro (Rua João Valério, Vieiralves) e no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato.

Domingo (14)

Feira do Paço 2019

A Feira do Paço 2019 tem sua primeira Edição no próximo dia 14 de julho a partir das 16h, com entrada gratuita na Praça Dom Pedro II – Marco Zero de Manaus / Centro Histórico, com acesso pela Luiz Antony

A Feira terá a temática de “arraial” e apresenta uma variedade de Produtos Criativos, delícias da área de Gastronomia oferecendo culinária brasileira, internacional e típicas de Arraial, oficina criativa, duelo de chef’s, sorteios de brindes, esporte, artes visuais, atrações artísticas e atividades culturais.

O quê: Feira do Paço

Quando: Domingo (14), a partir das 16h

Onde: Praça Dom Pedro II – Marco Zero de Manaus / Centro Histórico, com acesso pela Luiz Antony

Entrada franca

Café beneficente

O Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá neste domingo, a partir das 7h, um café da manhã beneficente em sua sede, localizada na rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10 de Novembro. O evento visa arrecadar fundos para a manutenção da instituição que acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social. O café será vendido por R$ 20 e terá buffet livre.

O quê: Café beneficente Nacer

Quando: Domingo (14), a partir das 7h

Onde: rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10 de Novembro

Ingressos: Ingressos custam R$20 e para adquirir basta ir até a sede da instituição ou entrar em contato através dos telefones (92) 3302-6282, 99326-6222 ou 99487-9811. Na compra de cinco ingressos ou mais, é realizada a entrega. Crianças a partir de dois anos pagam meia entrada. Quem também quiser contribuir com a produção do café, pode doar os produtos e alimentos na sede da instituição.

Branca de Neve: A Mais Bela de Todas

A Companhia de Teatro Metamorfose apresenta o espetáculo ‘Branca de Neve – A Mais Bela de Todas’, montagem adaptada da obra dos irmãos Grimm, no dia 14 de julho, no Teatro Amazonas, bairro Centro, em dois horários: 17h e 19h.

O quê: Apresentação de teatro Branca de Neve: A Mais Bela de Todas

Quando: domingo (14), às 17h e 19h

Onde: Teatro Amazonas

Ingressos: Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do local, ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), ou por meio do site Bilheteria Digital, neste caso com cobrança de taxa de serviço.

