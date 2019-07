Chefs divulgam cardápio do festival gastronômico em Manaus

Chefs de cozinhas famosos em Manaus estarão reunidos no evento | Foto: Divulgação

Manaus - Tudo pronto para o Desafio dos Chefs, mais um festival gastronômico do projeto Rota dos Chefs em parceria com o Shopping Ponta Negra. O evento acontece nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), a partir das 17h, no estacionamento localizado na parte da frente do shopping.



Estarão reunidos os chefs de cozinha Alexandre Binard, Alexandre Loureiro, Ary Filho, Babú Loureiro, Cinthia Soares, Dedé Parente, Ewerton TioMetal, Fabíola Borges, Jean Christopher, Martina Caminha, Menga Rola, Milton Rola, Paulo Fortunato e Pio Câmara.

Em meio aos quitutes, o evento também contará com atrações musicais. | Foto: Divulgação

O público poderá saborear diversas opções gastronômicas, de R$ 5 a R$ 25, preparadas pelos próprios chefs.



Segundo a chef responsável pelo projeto Rota dos Chefs, Lídia Mota, entre as novidades do evento está a Mercearia dos Chefs. “Haverá uma barraca exclusiva com itens produzidos pelos próprios chefs, como litro de tacacá e garrafa de pimenta”, revela.

Tacacá | Foto: Divulgação

Atrações musicais



Em meio aos quitutes, o evento também contará com atrações musicais. Nesta sexta-feira (12), quem abre a programação do Rota dos Chefs é a banda amazonense The Stone Ramos, que traz um repertório recheado de brega, carimbó, guitarrada e lambada.

No sábado (13), será a vez da banda de rock Belladona, conhecida pelo rock clássico e dançante, que resgata o melhor dos anos 80’s. Para a alegria dos roqueiros de plantão, no domingo (14), quem faz a trilha sonora do público do festival gastronômico é a Official 80.

