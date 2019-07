Casarão de Ideais é opção cultural no centro de Manaus

Casarão de Ideias é espaço cultural localizado no centro de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Fundado há nove anos, o Casarão de Ideias é um espaço cultural multimídia que oferece à população um leque de opções desde cinema – que abrange filmes de clássicos locais e nacionais – até galerias de arte. Localizado na Rua Barroso, no Centro da capital, o espaço é direcionado àqueles que não abrem mão da cultura, seja na boa música, no espetáculo de dança ou no teatro.



Segundo o criador e curador do espaço, João Fernandes, o surgimento do Casarão vem da necessidade de ampliar mais espaços culturais dentro de Manaus, em especial no Centro da cidade.

“É um espaço que agrega diversas linguagens como teatro, dança, música, literatura, artes visuais, artes plásticas. Casarão é uma iniciativa que contribui com o fomento, a difusão e a produção da cultura local e traz possibilidades nacionais. Hoje, o Casarão de Ideias tem diversos olhares e recebe grupos de Manaus e fora de Manaus. Um espaço que se consolida com esse fazer artístico”, explicou Fernandes.

O curador do espaço ainda disse que a partir do segundo semestre do ano haverá novidades.



“Funcionamos de segunda a domingo, horários comerciais. Domingos, como tem o cinema, o horário se estende até às 21h30. Temos diversas atividades. Algumas gratuitas, algumas pagas. As pagas dependem da programação, mas a do cinema é mais permanente. Dez reais inteira e cinco reais a meia entrada. No final de julho, teremos uma grande programação artística cultural e de formação, além de espetáculos. Em breve, faremos uma grande divulgação de tudo isso”, adiantou Fernandes.

Mova-se



João Fernandes destacou o festival ‘Mova-se’, que está na sua décima edição e ocorre em setembro, como um dos grandes festivais nascidos no Casarão de Ideias e que se expandiu para o resto do país, aparecendo, inclusive, no calendário nacional do panorama artístico da dança no país.

“Dentro das ações de festival temos o ‘Mova-se’, que é um festival de dança. Um evento já consolidado da dança no Amazonas e no país, que acontece em setembro. Ele realiza várias atividades. São lançamentos de livros, oficinas, palestras, espetáculos. Um evento que toda a população sempre aguarda e hoje está no calendário nacional do panorama artístico da dança no país”, concluiu.

As inscrições para o festival foram encerradas no dia 5 de julho. Os grupos e artistas serão avaliados por uma comissão julgadora que irá considerar critérios técnicos, cênicos e artísticos. As categorias são “espetáculos”, “mostra universitária”, “intervenções urbanas” podendo ser solo ou em grupos.