Dia Mundial do Rock é celebrado com shows de bandas amazonenses

Manaus - O Dia Mundial do Rock é festejado no sábado (13). Para marcar a data, as bandas Gordura Trans, Resident´s, KuximauRock, Alexandre Arrais e Morgados se apresentam na orla da praia do município de São Gabriel da Cachoeira (distante a 852 km de Manaus). O evento que começa às 19h30, marca a a sétima edição do Movimento Rock In Rio Negro, com entrada franca.

Segundo os organizadores do evento, Luis Penha, 33 e Eduardo Garcia ,37, a sétima edição busca lembrar dos clássicos do rock e comemorar esta data com música de qualidade dos artistas do Amazonas.

“A estimativa que transitem no evento aproximadamente mil pessoas entre jovens e adultos e que as pessoas possam prestigiar as bandas no evento. Estaremos comemorando da melhor forma o Dia do Rock, pois será com muita música de qualidade da nossa região", afirma Penha.

O Movimento Rock Rio Negro tem o apoio da Secretaria do Estado de Cultura e do Governo do Amazonas e promete agitar a noite deste sábado (13).

Por que o “Dia Mundial do Rock” foi escolhido no dia 13 de julho?

Na sétima edição o evento terá a apresentação de cinco bandas | Foto: Reprodução

A explicação é que foi neste dia, em 1985, que ocorreu o festival Live Aid, em Londres, Inglaterra, EUA e na Filadélfia. O objetivo principal do evento era o fim da fome na Etiópia. Na ocasião, Phill Collins, da banda Genesis, que participou dos dois shows, declarou aquele como o “Dia do Rock”. Além disso, outras bandas participaram como Queen, Mick Jagger, David Bowie, Madonna, U2, Paul McCartney e tantos outros.



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Agenda cultural: confira o que vai rolar no fim de semana em Manaus