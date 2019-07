Lud exalta sexo com Brunna: “ninguém brincou muito com o brinquedinho”

Ambas falaram sobre sexo e fizeram revelações bombásticas | Foto: Divulgação

Brunna Gonçalves, namorada de Ludmilla, divulgou a terceira parte do vídeo com a participação da cantora em seu canal no YouTube. Depois de trocarem alianças de compromisso e contar algumas intimidades, dessa vez as duas fizeram um quiz para ver quem sabia mais uma sobre a outra. Além disso, ambas falaram sobre sexo, fizeram revelações bombásticas e não esqueceram de mencionar a gratidão a Deus durante o vídeo para o canal.



Logo no início, Ludmilla acertou que um dos pratos preferidos de Brunna é frango com quiabo. “Vocês não sabem o que ela fez esses dias. Eu postei no Twitter que uma das minhas comidas preferidas era frango com quiabo. Quando acordei no dia seguinte, o almoço era frango com quiabo. Esses mínimos detalhes que fazem toda a diferença”, lembrou a dançarina.

Brunna revelou também que perdeu a virgindade aos 21 anos. “Tá ótimo, ninguém brincou muito com o brinquedinho”, comentou Ludmilla, entre risos.

Um dos momentos mais fofos do vídeo foi quando o casal trocou declarações de amor. “Uma palavra que descreve a Ludmilla é felicidade. Depois que a gente começou a namorar, sou mais feliz, ela é mais feliz. As coisas ficam mais leves. Ela é muito ingênua, esse jeitinho dela de nenenzinho me deixa muito apaixonada. Ela tem um coração muito bom, quer fazer o bem pra todo mundo e não espera retorno. E uma coisa muito importante: depois que a gente começou a namorar, a gente ficou muito mais próxima de Deus. Ela me ensina muito. Ela é tudo pra mim”, afirmou Brunna.

“Quando estou num lugar e ela não e perguntam dela, eu falo: ‘não fala desse nome, esse nome é santo’. Ela está num santuário, é minha ‘deusona’. É felicidade, meu parâmetro de conforto, minha paz, minha tranquilidade, meu porto seguro. Se eu estou num dia conturbado, eu só penso ‘quero a Bruna'”, disse Ludmilla.