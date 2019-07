Sete festivais folclóricos animam o fim de semana em Manaus

Manaus - A folia julina continua neste fim de semana em sete bairros da capital, com a realização de festivais folclóricos apoiados pela Prefeitura de Manaus. Os festejos acontecerão até agosto em todas as zonas da cidade.

Na zona Sul, o 36º Festival Folclórico da Cachoeirinha acontece até domingo (14), a partir das 19h, na rua Ajuricaba, no bairro Cachoerinha. A festividade contará com apresentação de danças tradicionais como quadrilhas e cirandas, além de muita música boa e barracas com comidas típicas e bebidas.

Ainda na zona Sul acontece, neste fim de semana, a partir das 19h, na avenida São Pedro, no bairro Morro da Liberdade, o 30° Festival Folclórico da avenida São Pedro. Comidas típicas, danças folclóricas e som embalado pelo ritmo de forró estão na programação do evento.

Já na zona Leste da cidade, o 21º Festival Folclórico da Paz do Jorge Teixeira II, acontecerá neste fim de semana e nos dias19, 20, 21, 26, 27 a 28 de julho, no Campo do Teixeirão, localizado na rua Mirititapuya, antiga rua 01, na segunda etapa do bairro Jorge Teixeira.

Zona Oeste

O circuito de festivais folclóricos não para por aí. Na zona Oeste acontece neste sábado (13), a partir das 17h, a Quermesse Julina de Santa Catarina de Alexandria. O evento será realizado na rua do Sol, nº 52-A, na primeira etapa do bairro Lírio do Vale.

Segundo a organizadora do evento, Silvia Pacheco, esta é a oitava edição da quermesse, que reúne moradores locais e público das adjacências para brincar e dançar ao som das quadrilhas e da banda de forró convidada para animar a festa.



“É sempre divertido realizar essa quermesse porque é um momento de descontração, de alegria. Assistimos a apresentação das danças tradicionais que sempre participam do nosso evento e brincamos juntos. Sem contar nas delícias de comidas como milho cozido, pirarucu a casada, entre outras coisas. Fica o convite para o público vir se divertir conosco”, disse Silvia.



Ainda na zona Oeste, acontece o 23° Festival Folclórico da AV-IPASE, acontece neste fim de semana e nos dias 19, 20, 21, 26, 27 a 28 de julho, a partir das 19h, na avenida IPASE, na primeira etapa do bairro Compensa.

Outra opção para o fim de semana é o 12º Festival Folclórico do Alvorada III, na zona Centro-Oeste, que acontecerá entre os dias 12 , 13, 14, 19, 20 e 21 de julho, a partir das 18h, na rua 09, na terceira etapa do bairro Alvorada.



Também na zona Centro-Oeste inicia o 6º Festival Folclórico Anarriê na Goiânia, de 12 a 14/7, 19 a 21/7 e 26 a 28/7, a partir das 18h, na rua Sucupira, Comunidade Santa Bárbara, Redenção.

Além disso, outros bairros da cidade seguem com seus festivais. A programação completa, que segue até agosto, está disponível no site do Viva Manaus, pelo link: https://vivamanaus.com/festivais2019/

