Confira a programação do Festival Folclórico do Amazonas

Manaus - O 63º Festival Folclórico do Amazonas será realizado de 20 de agosto a 1º de setembro, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo). Em 13 noites de apresentação, 74 grupos da Categoria Ouro passarão pelo local. O evento terá entrada gratuita e a classificação é livre.

Bumbás Regionais e Tradicionais, Cacetinhos, Cirandas, Danças Alternativas, Danças Nacionais, Nordestinas, Regionais e Internacionais, Garrotes Regionais e Tradicionais, Quadrilhas (Cômicas, de Duelo e Tradicionais) e Tribos integram a programação, que inicia às 20h, de segunda a sexta-feira, e às 19h, aos sábados e domingos.



O sorteio que definiu a ordem de apresentações foi realizado no dia 5 de julho, no Palacete Provincial, com representantes dos grupos.

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, destacou a seriedade e cuidado com que o evento está sendo organizado. “Nosso Festival Folclórico é uma tradição do Estado e os grupos participantes imprimem muita paixão no que fazem. É um resgate da nossa cultura e, por isso, valorizamos muito os artistas que realizam esse evento. Temos certeza de que a programação vai encantar todas as famílias que prestigiarem essa festa”, afirmou, observando que, este ano, o festival será realizado no Sambódromo, um local de fácil acesso para moradores das diversas áreas de Manaus.

Veja como ficou a ordem de apresentação:

20/08 (terça-feira)



Garrote Estrelinha (Garrote Regional)



Sensação da Raiz (Ciranda)



Manaú (Tribo)



Clamor de Um Povo (Bumbá Regional)



Maravilha (Ciranda)







21/08 (quarta-feira)

Brilho do Campo (Garrote Tradicional)



Tira Prosa (Bumbá Tradicional)



Pidá Djapá (Cacetinho)



Olinda na Roça (Quadrilha Tradicional)



Curió (Dança Regional)



Caxemira (Dança Internacional)







22/08 (quinta-feira)

Kayapós (Tribo)



Justiceiros do Sertão (Dança Nordestina)



Café do Ajuricaba (Dança Nacional)



Baniwa (Cacetinho)



Em Busca da Paz (Quadrilha de Duelo)



Furacão Mistura de Ritmos (Dança Alternativa)







23/08 (sexta-feira)

Gaúcha Rancho Manauara (Dança Nacional)



Odalik (Dança Internacional)



Lendas e Povos da Amazônia (Dança Regional)



João e Maria (Quadrilha Cômica)



Boi Bumbá Galante (Boi Bumbá Master A)







24/08 (sábado)

Descendentes de Lampião (Dança Nordestina)



Revolução na Roça (Quadrilha Tradicional)



Cabras de Lampião (Dança Nordestina)



Caipiras da Betânia (Quadrilha Tradicional)



Boi Bumbá Corre Campo (Boi Bumbá Master A)







25/08 (domingo)

Gaviões na Roça (Quadrilha Tradicional)



Café XV de Outubro (Dança Nacional)



Funk na Roça (Dança Alternativa)



Faz Raiva na Roça (Quadrilha Tradicional)



Boi Bumbá Garanhão (Boi Bumbá Master A)







26/08 (segunda-feira)

Cuxi Miraiba (Tribo)



Caipira na Roça (Quadrilha Tradicional)



Folia e Fuleragem (Quadrilha Cômica)



Waimiri Atroari (Cacetinho)



Pistoleiros na Roça (Quadrilha de Duelo)







27/08 (terça-feira)

Cia. Art. Caracalla (Dança Internacional)



Pedro e Pedrita (Quadrilha Cômica)



Nordeste Sangrento (Dança Nordestina)



Explode Coração (Ciranda)



Mosketeiros na Roça (Quadrilha de Duelo)



Sete Quedas na Roça (Quadrilha Tradicional)







28/08 (quarta-feira)

Manaós (Cacetinho)



Barés (Tribo)



Al-Karak (Dança Internacional)



Ind. Do Coroado (Ciranda)



Xote Noda de Caju (Dança Nacional)



Impérios Do Norte (Ciranda)







29/08 (quinta-feira)

Cangaceiros de Lampião (Dança Nordestina)



Marupiaras do Amazonas (Quadrilha Tradicional)



Emoção do A. Mendes (Ciranda)



Candomblé Afro (Dança Nacional)



Juventude na Roça (Quadrilha Tradicional)



Rosas de Ouro (Ciranda)







30/08 (sexta-feira)



Maués (Tribo)



Manaú (Cacetinho)



Cabras do Capitão. Cabeleira (Dança Nordestina)



Tradição da Ciranda (Ciranda)



Cangaceiros Do Valle Perdido (Dança Nordestina)



Binha (Ciranda)



Café da Redenção (Dança Nacional)







31/08 (sábado)



Brotinhos De Petrópolis (Quadrilha Tradicional)



Cabras Do Capitão. Silvino (Dança Nordestina)



Força Jovem (Ciranda)



Jaq na Roça (Quadrilha Tradicional)



Boi Bumbá Carinhoso (Boi Bumbá Master B)



Boi Bumbá Brilhante (Boi Bumbá Master B)



Boi Bumbá Nativa Tribal (Boi Bumbá Master B)







01/09 (domingo)

Sonho de Cirandeiro (Ciranda)



Cangaceiros De Aparício (Dança Nordestina)



Brotinhos Do Coroado (Ciranda)



Diva na Roça (Quadrilha Tradicional)



Visconde (Ciranda)

*Com informações da assessoria

