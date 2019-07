Evento terá 11 bandas no ‘Dia Mundial do Rock’ na praça do Congresso

Manaus - Os rockeiros e headbangers que buscam opções na cidade para comemorar o Dia Mundial do Rock (Celebrado no dia 13 de julho), já tem onde festejar. A pedida é o tradicional evento “Dia Mundial do Rock” que reunirá 11 bandas neste sábado (13), em um palco montado na praça do Congresso, no Centro. Das 14h às 22h, o público poderá usufruir de uma programação que incluirá desde clássicos do rock aos subgêneros do metal. O evento tem entrada franca e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Segundo um dos organizadores, James Monteiro, o festival surgiu no ano de 2000, sendo considerado um dos primeiros na cidade com a proposta de comemorar o Dia Mundial do Rock. “No começo era só a gente, mas depois outros lugares de Manaus passaram a celebrar esse dia também. Até no Brasil, em geral, eram poucas as cidades que festejavam essa data naquela época, mas acabou que os eventos se espalharam e o público cresceu bastante”, comentou.

Com quase 20 anos de realização, o evento trará nesta edição bandas que tocarão músicas autorais e covers, possibilitando que o público prestigie composições de bandas locais, bem como assista interpretações dos grandes clássicos do gênero musical celebrado. Entre as bandas convidadas estão: Jarakillers, Hawake, The Mones, Mundo Atmosférico, For The Lions, Homicide, Rolleta Rock, Platoon, Quarta Parede, Gordons e Sex Ribbon.



“O espaço também contará com barraquinhas de comidas e bebidas, banheiros químicos, segurança e equipe médica. O melhor de tudo nesse festival é ver essa grande união do público do Rock n’Roll. Todo mundo se diverte, extravasa e costuma rever os amigos das antigas. Então convido esse povo do rock, metal e demais vertentes que venham prestigiar o nosso festival. Vai ser um momento maravilhoso e vale ressaltar que vamos “bangear” consciente e sempre respeitando o próximo”, declarou o organizador.



Confira a programação

(14h-14h40) - Quarta Parede



(14h45-15h25) - Mundo Atmosférico

(15h30-16h10) - For The Lions

(16h15-16h55) - The Mones

(17h-17h40) - Homicide

(17h45-18h25) - Gordons

(18h30-19h10) - Platoon

(19h15-19h55) - Rolleta Rock

(20h-20h40) - Sex Ribbon

(20h45-21h25) – Hawak

(21h30-22h10) - Jarakillers

*Com informações da assessoria

