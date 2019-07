Filme de Mortal Kombat será para maiores de 18 anos

O roteirista do live-action de Mortal Kombat, Greg Russo, deu uma pista de o que os fãs podem esperar do longa da famosa série de jogos.

Nas redes sociais, Greg publicou uma imagem com a classificação indicativa do filme e informou que a mesma violência gráfica dos jogos será mantida na produção. Por causa da violência, somente pessoas acima de 18 anos poderão conferir nos cinemas o longa.

Outra novidade é que o Fatality, famoso golpe no qual um jogador vence o outro também estará presente no filme. Mas, quem está ansioso pelo live-action terá que se acalmar um pouco. James Wan, que está responsável pela produção do filme, disse que não tem pressa em terminá-lo. A estreia está marcada para 5 de março de 2021.

