Ex-miss Brasil Mayra Dias de casamento marcado com Bi Garcia

Sede



. A procuradora-geral de Justiça do Estado do Amazonas, Leda Mara Albuquerque, está convidando para evento em Parintins.

. Será a inauguração da sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, da comarca daquele município, no próximo dia 22.

. A sede será batizada ´Promotor de Justiça Nasser Abrahim Nasser Neto´. No mesmo momento, será inaugurado o auditório ´Promotor de Justiça João Lúcio de Almeida Ferreira´.

Descontraído

. Já está circulando os convites para a festa de aniversário de Virna Lins, no final deste mês.

. Ela irá reunir os amigos durante comemoração no varandão dos Gesta de Melo, no próximo dia 26, no Jardim das Américas.

. O clima da festa será tipo informal.

Mariage

. A ex-miss Brasil Mayra Dias está de casamento marcado.

. Ela vai trocar alianças com o prefeito de Parintins, Frank (Bi) Garcia, com festão no próximo dia 3 de agosto.

. O evento que irá movimentar o society da ilha tupinambarana, será na Vivenda Diúkêrê.

Série

. Com estréia prevista para 2019, a Netflix começou as gravações de sua nova série, Sintonia.

. O projeto será comandado pela produtora Losbragas, e será o segundo da produtora para a plataforma. A história, criada e dirigida por Kondzilla, retrata a sua visão para os temas relacionados à juventude, questões sociais e ambições humanas, além de divulgar a realidade da favela para o Brasil e o mundo, com uma pauta de justiça social e inclusão e foi inteiramente coreografada por Tainá Grando.

. Neste contexto, logicamente, a música e o som da periferia, com todas as suas manifestações artísticas terão destaque. O canal Kondzilla, maior canal do YouTube do Brasil, acumula bilhões de visualizações, e ganhou destaque e notoriedade principalmente suas produções de funk, gênero musical marcado pelo ritmo envolvente e pelas danças, que saiu dos guetos e favelas para ganhar o mundo.

‘Teia de Oportunidades’

A Prefeitura de Manaus estreou ontem, o programa semanal “Teia de Oportunidades”, na grade de programação da Rádio Câmara FM 105.5 de Manaus.

. O programa, produzido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com duração de 30 minutos, traz ao público as principais ações e projetos executados pela gestão nas áreas do trabalho, empreendedorismo e inovação, além de levar também especialistas para dar dicas e abordar temas específicos.

. O secretário da Semtepi, Marco Pessoa, explica que o programa é mais um canal da secretaria, que cada vez mais amplia suas plataformas de comunicação. O nome do programa surgiu após um brainstorm feito entre os integrantes da equipe de comunicação da Semtepi. O “teia” é uma sigla e significa “Trabalho, Empreendedorismo, Inovação e Aprendizagem”.

Charm

