Colônia de férias da SEC começa nesta terça-feira (16)

Manaus - Brincadeiras, oficinas de arte, gincana e teatro estão na programação da Colônia de Férias da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) que chega à terceira edição nesta terça-feira (16).

Neste ano, a atividade faz parte do projeto “Tô de férias na cultura”, oferecido pela secretaria, e acontecerá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2222, Crespo), nos dias 16, 18, 23 e 25, sempre das 14h às 17h.

Voltada para crianças na faixa etária entre 4 e 12 anos, a programação contará também com visita guiada pelos espaços expositivos do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), como o Museu do Homem do Norte, a Casa da Farinha, e o Barracão do Guaraná; e com a apresentação do espetáculo “Clássicos Encantados”, da Cia. Apareceu a Margarida.

As brincadeiras populares (pula corda, amarelinha, vai e vem, bambolê, peteca, entre outras) serão realizadas no Hall; as oficinas serão ministradas na Sala Multiuso; e a apresentação teatral, no Salão de exposições.

No dia 18, será realizada uma visita ao Parque Cidade da Criança.

Os interessados em participar ainda podem fazer a inscrição gratuitamente por meio do link https://forms.gle/YmJkLPCcEYRGBQ7b8. A SEC informa que para participar o menor deve estar na companhia dos pais ou responsável.

‘Tô de férias na cultura’

Até 31 de julho, os espaços administrados pela SEC estarão com a programação especial “Tô de férias na cultura”, que tem como objetivo oferecer diversas atividades culturais, artísticas, de lazer, esporte, brincadeiras e muito mais.

A programação do “Tô de férias na cultura” desta semana movimentará o Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, s/nº, Centro), nos dias 17 e 19, das 9h às 11h30; e das 14h às 16h30, com brincadeiras tradicionais e exibição de filmes infantis.

No Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) haverá exibição de filmes, no dia 17, às 15h; e apresentação de dança regional, no dia 18, às 10h.

No Palacete Provincial (praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) acontecerá o segundo módulo da Oficina de marmorização, nos dias 16 e 17, das 13h às 17h.

No dia 20, a Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro) será um dos pontos de parada da Caminhada Cultural e promoverá visita monitorada das 9h às 12h. Às 10h exibirá a comédia “Se eu fosse você 2”, dentro da Mostra de Cinema Brasileiro.

Já o Parque Jefferson Péres (avenida Lourenço da Silva Braga, 1.507, Centro) promoverá no dia 20, a partir das 16h, o “Férias no Parque”, com aulão de dança, DJ, Biblioteca Volante e apresentação de artistas circenses.

No Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova) terá o 8º Arraial da Família, com programação no dia 19, a partir das 18h, e no dia 20, às 19h. Também no dia 20, das 16h às 18h, haverá exibição de filmes.

No Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio), haverá exibição de filmes no dia 20, das 14h às 16h.

O Largo de São Sebastião terá no dia 21 (domingo), das 16h às 20h, a segunda edição do “Férias no Largo”, com brincadeiras, DJ, apresentação de artistas circenses e da Orquestra de Repertório do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Já a segunda edição da “Caminhada Cultural” será no próximo sábado (20/07), com saída às 9h do Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546 – Centro). O roteiro segue pelo Palacete Provincial (praça Heliodoro Balbi) e Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro).

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Sorteios de bolsas de estudo, bingo e muitas atrações no 'Arraiá Duzam