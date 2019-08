Exaltasamba e cantor Vitinho se apresentam em Manaus no sábado (20)

A nova formação do Exaltasamba segue na estrada fortalecendo a história do grupo que possui mais de 30 anos de existência | Foto: Divulgaçao

Manaus - Para comemorar um ano do grupo VibeA+, que acontece no próximo sábado (20), na Copacabana Chopperia (Av. do Turismo, 2.666 – Tarumã), a partir das 20h, desembarcam em Manaus o grupo Exaltasamba e o cantor Vitinho. Também se apresentam na mesta noite a banda Forró Ideal, Prata Filho e a DJ Rafa Militão nos intervalos.

Os ingressos custam R$ 30 (pista), R$ 60 (VIP), R$ 120 (camarote) e R$ 150 (lounge VIP com open bar e open food). Os antecipados estão à venda nas lojas ADJI (Amazonas Shopping e Manauara), na MG Surf (Shoppings Sumaúma e São José) e na Barbearia da Diretoria (Parque 10 de Novembro). Vendas online através do site https://www.ingressofly.com/.

Novo Exalta

Com a saída em 2012 dos cantores Thiaguinho e Péricles e em 2015 do Pinha Presidente, para dedicação exclusiva às suas carreiras solo, restaram como fundadores do Thell e Brilhantina para darem continuidade ao Exaltasamba. No início de 2016 com três novos intérpretes, ao mesmo tempo em que o grupo comemorava 30 anos de fundação, nascia um novo “Exalta”, para dar seguimento na história por mais 30 anos. A partir de 01 de fevereiro de 2017 a nova formação adota o nome Exata, que já era o nome carinhoso adotado pela grande maioria dos fãs.

A nova formação já lançou três trabalhos musicais, desde o retorno em 2016. O primeiro foi o EP, “O Mundo Tá Girando” e no mesmo ano, o grupo gravou o CD E DVD "Exaltasamba Acústico". Em 2017, o grupo, já com o novo nome lançou o EP “Continuo Pronto”.

Nova cara do pagode

Após cinco anos noo grupo Disfarce, Vitinho decidiu seguir carreira solo e não se arrependeu. Compositor de canções de sucesso, acabou de lançar a música “12 de junho”, que faz parte do seu próximo DVD ‘Sonhos’, que contou com a participação de grandes nomes como Péricles, Sorriso Maroto, Pixote, Tiee, entre outros.

Ainda no repertório do show, outros hinos já conhecidos da galera, como “Deixa eu te tocar”, “Traição”, “Sintomas de amor”, “Que cena”, “Proposital” e “Não desligue”.

O cantor está feliz por fazer show em Manaus em uma data tão especial. “É uma honra poder participar da comemoração de carreira do Vibe A+. É muito importante estarmos juntos pelo nosso segmento, cantando muito pagode e enaltecendo nosso público. Fiquei muito feliz pelo convite”, conta o cantor.

Grupo VibeA+



Apostando no samba e no pagode, estilos muito conhecidos e apreciados na noite manauara, o grupo de samba e pagode VibeA+, comemora seu primeiro ano de formação e participação. Formado por Max Barros (cavaquinho), Dani Sá (vocal) e Daril (percussão), todos experientes músicos da noite manauara, o VibeA+ teve como primeiro nome Grupo Nada pra Fazer, logo trocado para o nome atual e mais otimista, seguindo a filosofia do samba e do pagode.

Com EP recém lançado nas plataformas digitais, o grupo tem dado o que falar nas noites manauaras, com um repertório de samba e pagode que vai das clássicas aos hits das rádios.

