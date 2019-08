Confira as atrações do Passo a Paço divulgadas pela Prefeitura

O anúncio das atrações foi feita pelo prefeito de Manaus em coletiva de imprensa | Foto: Divulgação /Semcom

Manaus - Em comemoração aos 350 anos da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, lançou na tarde desta terça-feira (16), no Les Artistes Café Teatro, na avenida Sete de Setembro, área central da cidade, o Festival Passo a Paço.



O evento levará até a praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus, música, arte e gastronomia nos dias 5, 6, 7 a 8 de setembro, com novidade no último dia, especialmente voltado para o público infanto-juvenil, com os cantores amazonenses que participaram do The Voice Kids.

Neste ano, a atração principal é o rapper, produtor musical e ator americano Thomas DeCarlo Callaway, conhecido pelos fãs como CeeLo Green. Já as atrações nacionais do festival ficaram por conta de Ludmilla, Zeca Pagodinho, Emicida, Baco Exu do Blues, Liniker e os Caramelows, Roberta Miranda, Letrux, Jaloo, Fagner, Sidney Magal e o cantor amazonense Guto Lima.

O Passo a Paço, inicia a contagem regressiva de 00 dias até a chegada do aniversário de Manaus, com isso, a população manauara e os turistas, terão em quatro dias mais de 250 artistas em cena.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, o festival tem que ser melhor a cada ano e em 2019 não poderia ser diferente. “O Passo a Paço é uma forma muito bonita para começarmos a contagem regressiva para o aniversário de Manaus. Muitas atrações para todos os gostos e tribos. E nós vamos fazer um grande Passo a Paço com atrações para todas as idades nesses quatro dias em homenagem a nossa bela Manaus e o povo ganha esse presente”.

De acordo com o secretário da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, o investimento nos quatros dias será de R$ 50 milhões de reais e itinerários de ônibus terão horários diferenciados. “Fizemos uma mudança e vamos ter um novo terminal. A pessoa vai chegar na Matriz e embarcar por trás da via de acesso para até o Passo a Paço”, enfatizou.



Desde 2015, cerca de 127 atrações culturais já passaram pelo Passo a Paço e reuniu um público de 250 mil pessoas durante as cinco edições anteriores.

Programação:

5 de setembro



CeeLo Green



Ludmilla



Jaloo



Roberta Miranda



6 de setembro



Emicida



Fagner



Letrux



Sidney Magal







7 de setembro



Zeca Pagodinho



Liniker e os Caramelows



Baco Exu do Blues



Guto Lima



8 de setembro – Passinho



FutParódias



Barbatuques



Raylla Araújo



Lorenzo Fortes



Marcella Bártholo



Show da Zelda



Gandhicats



Di Bubuia







Atrações Locais



Anne Jezini



Santaella



Coletivo 333



Gramophone



Elisa Maia



Baile da Papaizinha



Manauaras em Extinção



Bumba Meu Rock



Saturno



May Seven



Oblivion



Serginho Queiroz



Dan Stump



Lotus



James Rios



Sinezio Rolim



Mady e Seus Namorados



Antônio Bahia



Lary Go & Strela



Saravá



Catraia Rock



Pororoca Atômica



Raulnei e Renier de Carvalho



Mão pra Riba



Carol Amaral

