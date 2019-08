Hamburgueria manauara aposta em cerveja artesanal e com rótulo próprio

Manaus - De olho na cena “cervejeira” de Manaus que passa a cada dia ficar mais exigente e aproveitando a temporada de aniversário dos seus 10 anos de atividades em Manaus comemorados em 2019, a hamburgueria Eightys Burguer & Beer pioneira no mercado de hambúrgueres artesanais na cidade lança uma cerveja com rótulo próprio. A ideia segue a tendência de alguns restaurantes locais e do sul do país que passaram a criar os próprios rótulos de suas cervejas oferecendo um diferencial aos seus clientes.

De acordo com o empresário Jean Fabrizio o projeto foi idealizado em parceria com a cervejaria Rio Negro e logo no primeiro momento seria apenas lançado para uma edição comemorativa e alusiva a temporada de festas e também para conferir mais identidade visual ao estabelecimento, no entanto, a ideia criou força e outras versões de cervejas deverão ser lançadas.

O empresário adianta que iniciativa é a primeira de muitas. A ideia, segundo ele, é fazer uma linha de produção e lançar periodicamente novas cervejas com a marca da empresa. “Estamos estudando várias possibilidades e uma delas é ampliar a produção e os tipos de cervejas que estaremos oferecendo aos nossos clientes”, diz Jean Fabrizio.

Para o lançamento, uma cerveja Pilsen Premium 4.8 de fabricação artesanal foi escolhida | Foto: Divulgação

Para o lançamento, uma cerveja Pilsen Premium 4.8 de fabricação artesanal foi escolhida. No rótulo, o selo comemorativo de dez anos de atividades da empresa, no background, uma arte com simbologia ao estilo rock com uma guitarra e músicos tocando, caraterístico da temática da casa, além da cor vermelha predominante da marca.

"Estamos em festa e em um ano de grande celebração pois estamos completando 10 anos de atividades em Manaus. Então preparamos várias supressas que estão sendo anunciadas durante todo este ano", destaca o empresário, Fábio Saboia, um dos sócios proprietários o local.





De acordo com Fábio Saboia, sócio da empresa o local também ficou conhecido pela temática anos 80 e por sua variedade de cervejas e o local sugestivo para um lanche, bate-papo e um happy hour então nada mais adequado para comemorar este marco do que lançar uma cerveja diferenciada. “Nossa política é sempre buscar atender as expectativas de nossos clientes, quem procura nossos serviços e produtos. E vale lembrar que as programações de comemoração dos nossos dez anos permanecem até o final do ano”, anuncia o empresário.



