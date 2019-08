Quer conhecer a Amazônia? Veja roteiros turísticos para a região

O Monte Roraima é um dos destinos preferidos de muitos aventureiros em busca de paisagens incríveis e contato com a natureza | Foto: Divulgação

Manaus – A Amazônia representa 61% do território nacional e conta com dezenas de lugares para se praticar o turismo de aventura. Além de paisagens deslumbrantes, a região mais verde do planeta tem muito a oferecer.

Pensando em aproveitar ao máximo as próximas férias, a universitária Laís Amorim, 20 anos, começou a planejar desde cedo sua viagem para escalar o Monte Roraima no próximo ano. “Em 2015 eu viajei para a serra do Tepequém e foi uma experiência surreal estar tão próxima da natureza, com áquela vista de tirar o fôlego. Às vezes nem temos noção da quantidade de coisas que podemos fazer em Roraima", afirma.

A Amazônia Legal engloba nove estados do Brasil, entre o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão, totalizando uma área de mais de cinco milhões de quilômetros quadrados.

Com proporções colossais, o que não faltam são destinos de férias para explorar os encantos, saberes e mistérios da maior floresta tropical do mundo.

Veja abaixo três opções de roteiros turísticos para se aventurar na Amazônia:

Escalada no Monte Roraima

Localizado entre as fronteiras do Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima está entre as formações geológicas mais antigas do planeta. Esse é o tipo de destino que todo aventureiro almeja fazer ao menos uma vez na vida. O acesso ao lugar é feito pela Venezuela.

Monte Roraima está entre as formações geológicas mais antigas do planeta | Foto: Divulgação

Para os trilheiros que buscam os mistérios do lugar, devem saber que a viagem não é fácil. Só para chegar ao topo do platô, são necessários, no mínimo, seis dias, três dias para chegar ao topo e três para descer.

Toda a dificuldade é compensada pelos cenários, que são realmente encantadores. Durante a caminhada, as paradas são feitas em cachoeiras, lagos, formações rochosas bem diferentes, paredões rochosos e mirantes que oferecem uma vista diferenciada da região.



Existem três opções para quem quiser chegar lá:

1 – Contratando uma agência no Brasil – É a opção mais fácil, pois o viajante não precisa se preocupara com nada, nem com a passagem aérea até o local. Geralmente, essa também é a opção mais cara.

2 – Contratando uma agência na Venezuela – Devido à valorização do real em relação ao Bolívar, esta é uma opção mais econômica, uma vez que os preços das agências venezuelanas são mais atrativos. No entanto, o custo da passagem até o local é feito por conta do próprio turista.

3 – Contratando um guia na Venezuela – Quem for viajar em grupo, esta é a escolha mais econômica, porém um pouco mais trabalhosa já que exige muita pesquisa para achar um guia de confiança.

A Roraima Adventures é uma agência de turismo que realiza diversos passeios pela Amazônia, incluindo o passeio até o topo do Monte Roraima. O mais solicitado pelos aventureiros de plantão é o pacote ‘Circuito Místico Catedral’.

O pacote de oito dias inclui guia de turismo, visita a comunidade indígena Paraitepuy, material de acampamento (barracas, lonas e fogareiro), três refeições durante todos os dias de aventura e um carregador para equipamentos coletivos. O valor cobrado pela agência é de R$3,1 mil.

Arvorismo em Manaus

O arvorismo é uma atividade que consiste em realizar a travessia de um percurso suspenso entre plataformas montadas nas copas das árvores | Foto: Divulgação

O arvorismo é uma atividade que consiste em realizar a travessia de um percurso suspenso entre plataformas montadas nas copas das árvores. Para quem deseja praticar o esporte, a empresa Amazon Amazing Tours oferece a atividade em uma área de floresta na Área de Proteção Ambiental do Tarumã.

As árvores que são escolhidas para a prática chegam até 70 metros de altura. Estas árvores nunca foram exploradas e possuem orquídeas e bromélias. Elas são brevemente inspecionadas para promover um passeio com segurança. E são de uma floresta primária devido maior possibilidade de proporcionar uma melhor chance de observar a vida selvagem em um habitat natural.

O passeio inclui escalada em árvore, água mineral, seguro individual obrigatório, condutores bilíngues e transporte. A duração da atividade é entre 4h a 5h.

Mais informações:

E-mail: [email protected]

Telefone: (92) 4101-9081

Pesca em Alter do Chão, no Pará:

Alter do Chão possui uma variedade de lagos para a prática da pesca | Foto: Divulgação

Apesar de ser a terceira cidade mais populosa do Pará, Alter do Chão é um pequeno povoado que possui inúmeras belezas naturais, sendo um dos pontos mais belos do Rio Tapajós. O lugar possui aeroporto próprio e diversas praias de águas negras e esverdeadas.



Por ter uma grande variedade de rios, e lagos, Alter do Chão é um dos destinos preferidos de muitos turistas que se aproximam das águas encantadas para pescar. A Selvagem Tours é uma agência de turismo que possui três tipos de passeios voltados tanto para quem está iniciando, quanto para quem já possui experiência na prática.

Alter do Chão “pesca recreativa” - Este é um desdobramento do passeio pelo “Canal do Jari” oferecido pela agência de turismo. O passeio é voltado para pessoas que estejam se iniciando na pesca esportiva. No trajeto, o turista terá contato com várias espécies de peixes, pássaros e animais amazônicos no final do dia. É considerado um passeio mais leve, com duração de cerca de 4h.

Alter do Chão “Amor a pesca” –Para aqueles eu se considerarem amantes da pesca, a agência de turismo oferece um passeio que se inicia logo pela manhã. Os pescadores navegarão no início da manhã para a região do Jari onde o Rio Arapiuns, onde acontece a formação do “Canal do Jari”. O passeio dura cerca de 12h.



Alter do Chão “Pesca mestre” (3 ou mais dias) – A “Selvagem Tours” nesse passeio oferece uma experiência imersiva de no mínimo três dias para os que possuem experiência e amor pela pesca. Os pescadores irão em um barco da própria empresa com quatro ambientes diferentes e duas suítes executivas, além de um lounge para lazer ou descanso, prancha de stand up, caiaque e churrasqueira.

O passeio é realizado com todo o equipamento de pesca, além de café, almoço e jantar inclusos no pacote. A viagem é realizada na região do “Lago do Maicá”, distante 40 km de Alter do Chão.

Mais informações:

Telefone: +55 (93) 99195-6969

