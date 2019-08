Cerveja produzida em Manaus quer mostrar refrescância dos trópicos

Manaus- Produzir uma cerveja artesanal de qualidade, oferecendo um diferencial na escolha minuciosa dos ingredientes e no desenvolvimento de receitas especiais, que tragam a lembrança do esplendor do ciclo da borracha e Belle Epoque manauara. Essa é a proposta da Porto de Lenha, uma cerveja que tem a capital do Amazonas em seu DNA.

Idealizada pelos irmãos Hiran e Hamir Gonçalves, a Porto de Lenha foi lançada em março de 2019, trazendo inicialmente três rótulos: o Teatro Amazonas, o Relógio Municipal e a Alfândega, nos sabores American Pale Ale, Summer Ale e Vienna Lager, respectivamente. Cervejas de estilos diferentes, mas que tem em comum a refrescância tão necessária nos trópicos.

"A escolha do nome da cervejaria veio do desejo de mostrar que Manaus pode ter cerveja de qualidade igual ou superior às cervejas que se encontram no mercado local e estabelecer um diferencial de qualidade", explica Hiran.

Cores e sabores

Para desenvolver as receitas, foram testadas as melhores combinações de maltes, lúpulos e leveduras até encontrar a mistura perfeita.

A APA é uma cerveja dourada, com espuma persistente, levemente turva, que possui aroma cítrico que remete ao maracujá e manga, além de leves notas maltadas. Combina com churrasco, hambúrguer e carnes de sabor forte.

A Summer Ale é uma cerveja clara, com aroma entre frutal e floral, com notas levemente amargas e corpo moderado. Também combina com carnes vermelhas.

Os rótulos podem ser encontrados em bares especializados e alguns dos melhores restaurantes da cidade, na forma de chopp ou garrafas de 500 ml.

Lançamentos

O terceiro rótulo da marca, a Vienna Lager, será lançado no próximo dia 20 de julho. Trata-se de uma cerveja com notas maltadas e corpo leve, refrescante e que combina com esses dias de sol do verão manauara. Também cai bem com carnes brancas e sabores mais suaves.

O lançamento da Vienna Lager vai ser realizado na Soma General Store, na Rio Madeira, Vieiralves, em um evento com pratos harmonizando com a cerveja, musica ao vivo e entrada liberada.

Na programação de 2019, consta ainda o lançamento de mais seis rótulos, todos voltados a públicos específicos e sabores especiais em receitas bem elaboradas.

Sabor e qualidade feito em terras manauaras: esse é o diferencial da Porto de Lenha.

“Somos uma cervejaria que traz em cada estilo a combinação perfeita de malte, lúpulo, viajando no tempo e na natureza. A experiência de visitar o Encontro das Águas e sentir suas essências e temperaturas. A sensação de, pela primeira vez, entender a grandeza e a imponência do nosso Teatro Amazonas. Uma vez disseram que Porto de Lenha nunca seria Liverpool. E a gente entende. Esses cartões postais, sensações e misturas você só encontra aqui, no coração da floresta, na terra manauara, na Porto de Lenha", finaliza Hiran Gonçalves.

