Cantor amazonense Vinne Ramos participa do Programa Raul Gil

Manaus - O cantor mirim amazonense Vinne Ramos, de 8 anos, participou do quadro ‘A turma do Vovô Raul’, do Programa Raul Gil, no SBT, que vai ao ar no próximo dia 27 de julho, para divulgar o clipe "Tchau, bebê", uma parceria com MC Kevin, lançado nas plataformas digitais, na última semana.

Apaixonado pela música sertaneja, Vinne canta desde os 4 anos de idade em apresentações na escola e em festivais folclóricos de Manaus. Orgulhosa do crescimento profissional do filho, Caroline Ramos é só elogios ao pequeno.

“Desde pequeno percebemos que ele tinha o dom para cantar. Meu pai o ajudou desde o início. Ele investe em cursos de técnica de dicção para melhorar a voz. É maravilhoso poder comtemplar o sucesso do meu filho. Tenho certeza que ele ainda vai crescer muito profissionalmente”, conta.

Vinne com a dupla Bruno e Marrone | Foto: Arquivo Pessoal

Conhecido como ‘mini Gusttavo Lima’, Vinne teve a oportunidade de conhecer o cantor do hit sertanejo ‘Zé da Recaída’ em um programa de televisão nacional em abril de 2018. Meses depois, o cantor amazonense reencontrou o ídolo durante um show de Gustavo Lima no Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, Zona Oeste.



Dueto com Gustava Lima

Na época, Gustavo Lima convidou Vinne para subir ao palco e cantar com ele. Após o dueto, o “Embaixador”, chegou a dizer que queria gravar uma das novas músicas de Vinne Ramos e não poupou elogios ao amazonense. “Em todos os lugares do Brasil que já andei, nesses dez anos, não tinha achado um menino tão talentoso como você”, disse Lima.

Carolina relembra que o filho ficou emocionado. “O Gustavo Lima é inspiração dele na música sertaneja. Cantar com o ídolo foi algo muito especial para ele. Foi a realização de sonho. Eu, como mãe, me sinto muito gratificada por isso”, afirmou Caroline.

Vinne com outros participantes do programa | Foto: Arquivo Pessoal

A participação no show de Gustavo Lima trouxe bons frutos para o garoto. Várias produtoras de outros estados começaram a se interessar em fomentar a carreira musical do amazonense. Carolina conta que viu nisso a oportunidade de investir mais nos sonhos do filho, visto que em Manaus o cenário da música sertaneja ainda é inferior a outras regiões do país.

"Em Manaus, apesar dele contagiar sempre o público durante os shows, sofríamos muitas dificuldades, pois a maioria dos shows é sempre no período noturno, o que prejudicava a rotina dele na escola. O cenário do sertanejo também é muito fraco, infelizmente", declara.

Vinne também já fez participações em shows de outros grandes nomes da música como Joelma, Naiara Azevedo e Bruno e Marrone.

Vinne canta desde 4 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Contrato com gravadora



Vinne, que morava no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, vive atualmente em São Paulo com os avós maternos. Recentemente, ele foi contratado pela produtora “GR6 Eventos”, do MC Kevin, que hoje é seu empresário. Vinne tem projetos de composições futuras e almeja lançar um CD em breve.

O clipe “Tchau Bebê”, primeiro trabalho da parceria entre MC Kevin e o cantor sertanejo amazonense, foi lançado no dia 12 de julho e já tem quase meio milhão de visualizações.

O programa desde ir ao ar dia 27 | Foto: Arquivo Pessoal

Trabalho e escola

Caroline ressalta, que apesar de se dedicar muito à música, Vinne não deixou de lado os estudos. “Ele estuda no turno da manhã. Nas horas vagas aproveita para brincar, afinal ele ainda é uma criança. Na escola, é um dos alunos mais aplicados, já recebeu várias menções de honra ao mérito pelo ótimo desempenho escolar”, diz a mãe orgulhosa.

Veja o clipe:

Clipe "Tchau, bebê" | Autor: Divulgação

