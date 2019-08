Globo volta atrás e 'Sob Pressão' ganhará quarta temporada

A série"Sob Pressão" terá quarta temporada | Foto: Divulgação

A Rede Globo voltou atrás na decisão de encerrar "Sob Pressão" e a série ganhará uma quarta temporada. As informações são do colunista Flávio Ricco, do UOL.

Segundo o colunista, a previsão de lançamento da nova temporada será somente em 2021. O tempo entre o fim da terceira temporada e a o início da quarta é justificado pelo envolvimento dos atores protagonistas, Marjorie Estiano e Júlio Andrade, em novos projetos. O último episódio desta temporada da série irá ao ar na próxima quinta-feira (25).

