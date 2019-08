A espera acabou! 'O Rei Leão' estreia em 16 salas de cinema em Manaus

Com animação digital fotorrealista, o clássico da Disney "O Rei Leão", que foi ao ar em 1994, estreou em 16 salas de cinemas de Manaus, nesta quinta-feira (18). O filme conta com um elenco de peso que faz as vozes dos animais que marcaram a década de 90.

A cantora Beyoncé Knowles e o ator e cantor Donald Glover dão voz aos protagonistas Nala e Simba. A dublagem brasileira ficou com a cantora Iza, dos hits 'Pesadão' e 'Dona de Mim', e o ator e cantor Ícaro Silva.

Com quase duas horas de duração, o filme conta a história de Simba, um jovem leão que tem o destino de se tornar o rei da selva. Contudo, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei e pai de Simba, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Diretor recebeu o convite para dirigir o remake clássico da Disney. | Foto: Divulgação

O filme contou com a direção de Jon Favreau, que dirigiu dois lucrativos longas, 'Homem de Ferro, em 2008, e o também remake de animação, 'Mogli - o menino lobo', de 2016. Este último rendeu US$ 700 milhões de bilheteria, fazendo com que ele fosse convidado para dirigir o remake do clássico 'Rei Leão'.

O diretor também já atuou em vários filmes da produtora Marvel, em destaque no recente 'Homem-Aranha: Longe de Casa', onde faz o papel do agente Happy, braço direito de Tony Stark e tutor do Peter Parker.

Com o intuito de divulgar o filme, a cantora Beyoncé lançou na terça-feira (16), o clipe 'Spirit', faixa criada especialmente para o remake. Contendo cenas inéditas do filme, o clipe traz Beyoncé cantando em paisagens belas do Grand Canyon ao lado da filha Blue Ivy, remetendo ao laço familiar de Mufasa e seu filho Simba.

Horários

Centerplex Shopping Grande Circular – 12h30, 15h15, 18h00, 20h45 (Dublado 3D)

Cine Araújo Shopping Manaus Via Norte – 13h30, 15h50, 18h10, 20h30 (Dublado 3D) / 14h30, 16h45, 19h00, 21h15 (Dublado)

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 15h00, 17h45, 20h00, 20h30 (Legendado) / 13h45, 14h30, 16h15, 17h15, 19h15, 20h00, 22h00 (Dublado 3D) / 12h45, 13h15, 14h30, 15h30, 16h00, 17h15, 18h15, 18h45, 21h00, 21h30 (Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping – 17h15, 22h00 (Legendado 3D) / 12h45, 13h15, 13h45, 15h30, 16h00, 16h30, 18h15, 18h45, 19h15, 21h00, 21h30, 22h15 (Dublado 3D) / 14h00, 14h30, 15h00, 16h45, 17h45, 19h30, 20h00, 22h15 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 12h45, 13h15, 13h45, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h15, 18h15, 18h45, 19h15, 20h00, 21h00, 21h30, 22h00 (Dublado 3D) / 12h15, 15h00, 16h45, 17h45, 19h30, 20h30, 22h15 (Dublado)

Cinemark Studio 5 – 12h45, 15h30, 17h15, 18h15, 20h00, 21h00 (Dublado 3D) / 11h50, 14h30 (Dublado)

Kinoplex Amazonas Shopping – 13h20, 15h00, 16h00, 17h40, 18h40, 20h20, 21h20 (Dublado 3D) / 20h50 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 19h00, 21h40 (Legendado 3D) / 13h00, 14h20, 15h20, 17h00, 18h00, 20h50 (Legendado) / 11h00, 12h20, 13h40, 15h00, 16h20, 17h40, 20h20 (Dublado 3D) / 15h40, 18h30 19h40, 21h20, 22h20 (Dublado)

UCI Sumaúma Park Shopping – 20h45 (Legendado 3D) / 14h30 (Legendado) / 13h00, 13h20, 15h35, 15h55, 18h10, 18h30, 21h05 (Dublado 3D) / 13h50, 16h25, 17h05, 19h00, 19h40, 21h35, 22h15 (Dublado)

