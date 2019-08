‘Série Encontro das Águas’ é destaque no fim de semana, em Manaus

Manaus - A agenda do fim de semana nos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (Sec) está cheia de opções de eventos, a maioria com entrada gratuita. Tem programação de férias nos parques e praças, a segunda edição da “Caminhada Cultural” pelo Centro Histórico de Manaus, os concertos da “Série Encontro das Águas”, no Teatro Amazonas, e muitos mais. Confira a programação!



Sexta-feira (19)

Começando a agenda, tem atividade do “Tô de Férias na Cultura” no Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, s/n, Centro), das 9h às 10h50 e das 14h30 às 16h30, com visitação, cine animação e brincadeiras tradicionais. A entrada é gratuita.

No Centro de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Matos, s/nº, Aparecida), das 14h às 19h, tem a tradicional “Tarde Dançante”, com repertório exclusivo de bolero e que promove entretenimento, lazer e interação social para a pessoa idosa, por meio da dança e da música. Acesso gratuito.

No Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova) acontecerá, a partir das 18h, o “8º Arraial da Família”, com apresentações dos alunos de dança e música do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Padre Vignola. Entrada gratuita.

A série é comandada pela Orquestra Amazonas Filarmônica | Foto: MICHAEL DANTAS/SEC

No Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro), às 19h30, o artista Magno Fre’Sil apresentará “Identidade”. A performance, que contará com a participação do grupo Kabanos, faz parte da programação do projeto “Sexta que dança”, de Francis Baiardi, que visa fomentar a dança na capital amazonense, oportunizando que artistas, grupos e companhias independentes se apresentem seus trabalhos. Entrada gratuita.

Às 20h, no Teatro Amazonas (avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro) tem a estreia da quinta edição da “Série Encontro das Águas”, com o espetáculo “All Star”, com a Orquestra de Câmara do Amazonas, sob regência do maestro Marcelo de Jesus, mais banda Aliases, Balé Folclórico do Amazonas e os músicos Carol Martins, Nay Souza, Humberto Sobrinho e Andrio Dias.

O espetáculo faz uma viagem pelos hits do soul e suas vertentes, com enfoque nas músicas de Amy Winehouse. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e pelo site www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas , ao preço de R$ 60 (plateia e frisas), R$ 40 (1º pavimento); R$ 30 (2º pavimento) e R$ 20 (3º pavimento) – valores referentes à inteira.

Sábado (20)

Pela manhã será realizada a segunda edição da “Caminhada Cultural”, com saída às 9h do Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro). O roteiro segue pelo Palacete Provincial (praça Heliodoro Balbi) e termina na Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro), onde também haverá a exibição do filme “Se eu fosse você 2”, às 10h, dentro da Mostra de Cinema Brasileiro. Todos são convidados a participar.

Um dos espetáculos faz uma viagem pelos hits do soul e suas vertentes, com enfoque nas músicas de Amy Winehouse | Foto: Divulgação

No Palacete Provincial, às 10h, haverá a abertura da mostra “Cores e Possibilidades”, composta por obras criadas por artistas mirins. São 26 telas – com pinturas abstratas e desenhos – de alunos com idades entre 5 e 13 anos que frequentam o AteliRê. Entrada gratuita.

À tarde, das 16h às 20h, no Parque Jefferson Péres (avenida Lourenço da Silva Braga, 1.507, Centro) acontecerá atividades do “Férias no Parque”, com aulão de dança, DJ, Biblioteca Volante e apresentação de artistas circenses. Acesso gratuito.

No CECF Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio) terá “Tô de férias na Cultura”, com exibição gratuita de filmes, das 14h às 16h.

Já no CECF Padre Pedro Vignola terá exibição de filmes, das 16h às 18h. A partir das 19h, haverá a segunda noite do “8º Arraial da Família”. Acesso gratuito para os dois eventos.

No Centro Cultural Palácio Rio Negro haverá, às 18h, o Concerto “Giordani e seu tempo”, com obras de Tommaso Giordani, Giovanni Battista Noferi e Carl Phillip Emanue Bach. A apresentação será aberta ao público.

Às 18h30, no Cineteatro Guarany (Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro) terá mais uma edição da “Mostra de Cineastas Amazonenses”, com a exibição de cinco curtas metragens do diretor, ator, roteirista e produtor cultural, Augustto Gomes. “Peixe Monstro”, “Leco”, “Zana – O Filho da Mata”, “Barulhos” e “O compromisso” são as produções. Entrada gratuita e classificação indicativa para 10 anos.

Dando continuidade à programação da “Série Encontro das Águas”, tem apresentação de “Playbill”, às 20h, no Teatro Amazonas. O espetáculo traz uma releitura das cenas dos grandes musicais da Disney e da Broadway. Com colaboração do diretor cênico amazonense Matheus Sabbá, o evento contará com o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (GVCA), Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas e Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. Ingressos na Bilheteria do Teatro e no www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas , ao preço de R$ 60 (plateia e frisas); R$ 40 (1º pavimento); R$ 30 (2º pavimento); e R$ 20 (3º pavimento) – valores de inteira.

Domingo (21)

Pela manhã, às 11h, será realizado o “Concerto para juventude”, no Teatro Amazonas, com a Orquestra de Câmara do Amazonas. A proposta é de aproximar o público da orquestra, com um concerto mais descontraído e informações sobre as obras apresentadas. Entrada gratuita e classificação livre.

No Largo de São Sebastião terá, das 16h às 20h, a segunda edição do “Férias no Largo”, com brincadeiras, DJ, apresentação de artistas circenses e da Orquestra de Repertório do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Acesso gratuito.

No Teatro Amazonas, haverá ainda duas sessões (17h e 20h) de “A Arte da Guerra”, terceiro concerto da “Série Encontro das Águas”, criado em parceria com a equipe do Mapingua Nerd, e que reúne trilhas sonoras das grandes batalhas do cinema. O espetáculo terá a participação do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica, e com um elenco de cosplayers que vai interagir com o público. Ingressos na Bilheteria do Teatro e no www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas , ao preço de R$ 60 (plateia e frisas); R$ 40 (1º pavimento); R$ 30 (2º pavimento); e R$ 20 (3º pavimento) – valores de inteira.

