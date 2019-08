Artistas amazonenses apresentarão shows inéditos no Passo a Paço 2019

Manaus- Com atrações para todos os estilos e idades, a 6ª edição do Festival Passo a Paço, realizado pela Prefeitura de Manaus, que este ano acontecerá de 5 a 8 de setembro, promete uma edição especial para iniciar as comemorações dos 350 anos da cidade de Manaus, no dia 24 de outubro. O evento, que foi anunciado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto na última terça-feira (16), terá atrações nacional e internacional, além de shows inéditos de artistas amazonenses.

Pela primeira vez, o festival contará com uma atração internacional, o rapper, produtor musical e ator americano Thomas DeCarlo Callaway, mais conhecido como CeeLo Green. Da cena nacional, nomes como Ludmilla, Zeca Pagodinho, Emicida, Baco Exu do Blues, Liniker e os Caramelows, Roberta Miranda, Letrux, Jaloo, Fagner, Sidney Magal e o cantor amazonense Guto Lima estarão na programação dos três palcos que prometem movimentar o centro histórico da cidade durante o Passo a Paço.

Somando aos shows nacionais, mais de 30 atrações locais comandarão os quatro dias do festival. Todas os shows serão inéditos no festival entre eles Santaella, Coletivo 333, Gramophone, Elisa Maia, Manauaras em Extinção, Bumba Meu Rock, Saturno, May Seven, Oblivion, Serginho Queiroz, Dan Stamp, Lótus, James Rios, Sinézio Rolim, Mady e Seus Namorados, Antônio Bahia, Lary Go&Strela, Saravá, Catraca Rock, Pororoca Atômica, Raulnei e Renier de Carvalho, Mão Pra Riba, Carol Amaral, Rayla Araújo, Marcella Bárholo.

Apresentações

Sucesso em um reality show musical nacional, o amazonense Santaella se apresentará pela primeira vez no Passo a Paço no dia (7). “Estou bem feliz e empolgado por participar desse festival tão incrível organizado pela Prefeitura de Manaus. Olha o line-up: CeeLo Green, Liniker, Zeca Pagodinho, Baco Exu do Blues, é uma galera de peso. O CeeLo Green é um cara que sempre me inspirou, sempre toquei música dele, estou muito empolgado e em setembro a gente se encontra”, comentou o cantor que foi semifinalista do The Four Brasil, exibido pela Record em maio deste ano.

Com uma personalidade autêntica, a cantora e compositora Márcia Novo levará ao palco Plataforma Malcher, no dia (6), o projeto “Baile da Papaizinha”, seu mais novo trabalho que garante uma viagem aos mais variados sons amazônicos, que encantam e embalam a população local.

“Eu estou preparando um show diferente desde o começo deste ano, um show que promete uma viagem nos mais diversos sons que costumamos ouvir aqui na região norte, passando pelo brega, beiradão, boi-bumbá, e sempre, claro, um show dançante, animado e com muitas participações especiais, para bailar e transpirar bastante”, disse Márcia.

Com novidades também na carreira, a cantora Anne Jezini, atração do Palco da Banana no dia (6), promete encantar e divertir o público com músicas de seu mais novo trabalho, o álbum “Hilda”, com lançamento oficial previsto até o final deste ano.

“Este álbum nada mais é do que um alter ego meu. Um enredo de uma mulher corajosa, forte, mas que ao mesmo tempo não tem medo de se mostrar vulnerável. Músicas novas, era nova, tudo novo no festival mais legal do mundo da minha cidade. Tenho certeza de que, com a energia incrível que esse festival tem, será um show memorável”, pontuou Jezini.

Esta edição do Passo a Paço preparou, ainda, mais uma novidade: Passinho. Pensando no lazer e segurança de crianças e jovens, o último dia do Passo a Paço 2019, o domingo, *8), será totalmente dedicado às famílias. Nesse dia, a programação cultural estará concentrada no palco Arena (estacionamento do Paço da Liberdade) e no Coreto, junto à Feira Gastronômica.

Toda a programação do Festival Passo a Paço 2019 está disponível no portal Viva Manaus.

*Com informações da assessoria

