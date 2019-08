Fim de semana terá 17 festivais folclóricos por toda a cidade

Manaus - Desta sexta-feria (19) até domingo (21), 17 festivais folclóricos acontecem em todas as zonas de Manaus. Os eventos são gratuitos e integram a programação de Festivais Folclóricos nos Bairros, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Desse total, entram na reta final os festivais da Paz, o 10º Circuito de Festival Folclórico do Cajual, o 26º Festival Folclórico do Campo do Peñarol, o 12º Festival Folclórico do Alvorada 3, o Festival Folclórico da AMA (Associação dos Moradores do Aleixo) e o 11º Festival Julhino da Comunidade Mundo Novo que acontecerão somente até este fim de semana.

Em sua 8ª edição, o Festival da Paz recebe o público nos dias 19, 20 e 21, na rua São Braz, 131, Parque São Pedro, zona Norte. O evento, que começa a partir das 18h e segue até a 0h, terá brinquedos para a criançada e barraquinhas com comidas típicas, além de bebidas.

“Na sexta-feira teremos cinco quadrilhas. No sábado teremos mais três e ainda a presença do cantor Marquinho Marckiê. Já no domingo haverá três quadrilhas e um bingo. Convidamos toda a comunidade e demais visitantes para que venham prestigiar nosso evento”, disse o organizador, Francisco de Oliveira.

Já o 10º Circuito de Festival Folclórico do Cajual iniciou no dia 5 deste mês, e segue com sua última apresentação nos dias 19, 20 e 21, na praça do Cajual, na avenida Lourenço Braga, Morro da Liberdade, zona Sul, a partir das 18h. Enquanto isso, nos mesmos dias, o 26º Festival Folclórico do Campo do Peñarol começará a partir das 19h30 até 1h, na rua Danilo Corrêa, Petrópolis.

Com quadrilhas, swingueira e demais danças, o 12º Festival Folclórico do Alvorada 3, premiará os grupos que entrarem na disputa. A festa ocorrerá nos dias 19, 20 e 21, sempre das 19h à 1h, na rua 9, entre as avenidas O e P, no bairro Alvorada 3, zona Oeste.

“Faremos bingo todas as noites durante os três dias e, no domingo, o grupo Bagaceiros do Forró irá comparecer para animar a noite de encerramento”, informa Rodrigo Alves, responsável pelo evento.

Fazendo a festa na avenida B, na comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova 1, zona Norte, o 11º Festival Julino da Comunidade Mundo Novo receberá o público a partir das 18h, nos dias 19, 20 e 21. Por fim, o Festival Folclórico da AMA, será realizado nos dias 19, 20 e 21, a partir das 19h, na rua A (entre a rua E e F), na praça Ivanete Cintra (também conhecida como praça do Jardim Paulista), bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

A programação completa dos festivais nos bairros pode ser consultada no link do site Viva Manaus.

*Com informações da assessoria

