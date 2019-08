Espetáculo 'Encontro das Águas' começa nesta sexta no Teatro Amazonas

Manaus - Começa nesta sexta-feira (19), a série “Encontro das Águas”, realizada pela Orquestra Amazonas Filarmônica, a Orquestra Experimental e a Orquestra de Câmara, no Teatro Amazonas, no Centro da cidade. Ao todo, serão quatro grandes espetáculos: All Star, Playbill, A Arte da Guerra e "Trilogia Encontro das Águas", que serão realizados até o dia 28.

Neste ano, a série, que chega na sua 5ª edição, faz homenagens a grandes nomes da soul music, como Amy Winehouse, além de um especial voltado a famosos musicais e até uma releitura das obras da icônica banda alemã Kraftwerk.

O primeiro da lista é o concerto ‘All Star’, que começa às 20h de hoje (19). O espetáculo fará uma viagem pelos hits do soul e suas vertentes, com enfoque nas músicas de Amy Winehouse. O evento conta, além da banda Aliases, com o Balé Folclórico do Amazonas, com regência do maestro Marcelo de Jesus, e também músicos convidados, como Carol Martins, Nay Souza, Humberto Sobrinho e Andrio Dias.

No sábado (20), é a vez do “Playbill”, que fará uma releitura das cenas dos grandes musicais, passeando pela Disney e Broadway. Com colaboração do diretor cênico amazonense Matheus Sabbá, o evento contará com o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (GVCA), Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas e do Coral do Amazonas.

As canções que marcaram a década de 90, ‘The Circle of Life’ e ‘Can You Feel the Love Tonight’, na voz do cantor Elton John, assim como a animada ‘Hakuna Matata’, serão interpretadas pelos artistas das orquestras.

Matheus Sabbá, que já colaborou em edições anteriores da série dirigindo a encenação dos números musicais da trilha sonora da saga Harry Potter, afirma que pretende cativar o público durante toda a apresentação.

“Alguns números musicais são encenados e outros serão em concerto. Mas, em todos os números, trazemos para o público a atmosfera de cada uma das histórias em que as canções estão inseridas”, contou Matheus.

Além das músicas do clássico ‘O Rei Leão’, o repertório conta com canções dos musicais A Pequena Sereia, Aladdin, A Noviça Rebelde, Frozen, Chicago, O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, entre outros.

A Arte da Guerra

No domingo (21), é a vez do espetáculo a “Arte da Guerra”, 17h e 20h, que traz as trilhas sonoras dos grandes filmes de guerra como “Troia”, “300”, “O Último Samurai”, “O Último dos Moicanos”, “Três Homens em Conflito”, “Bastardos Inglórios”, “Star Wars”, “Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei”, além de obras clássicas como “A Valquíria”, de Richard Wagner, “1812”, de Tchaikovsky, e “Carmina Burana”, de Carl Orff.

“Em 2018, entramos em contato com eles para que pensassem em projetos para a Série Encontro das Águas. Entre os projetos que eles entregaram, estava esse, que muito nos interessou. Apenas fizemos mais algumas inclusões no repertório, adicionando mais obras clássicas”, explica o maestro Marcelo de Jesus, diretor dos Corpos Artísticos.

"Trilogia Encontro das Águas"

No dia 28, último dia do espetáculo, é a vez da “Trilogia Encontro das Águas”. A apresentação reunirá trilhas sonoras da saga “Star Wars”, “Senhor dos Anéis” e “Harry Potter”, que foram apresentadas em edições anteriores da série, com sucesso de crítica e público. A classificação indicativa dos espetáculos da Série Encontro das Águas é livre.

Ingressos

Para prestigiar os espetáculos, você pode acessar o site https://www.bilheteriadigital.com/ ou ir diretamente a bilheteria do Teatro Amazonas e adquirir o seu ingresso. Os valores vão de R$10 a R$60 dependendo da localização do assento. A classificação indicativa é livre para todos os espetáculos.

