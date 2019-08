Palacete Provincial recebe exposição com obras de artistas mirins

Manaus - No próximo sábado (20), o Palacete Provincial recebe uma mostra composta totalmente por obras criadas por artistas mirins. Com o tema “Cores e Possibilidades”, a exposição, que tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), ficará aberta à visitação até 20 de agosto. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.

No local, o público poderá conferir 26 telas, com pinturas abstratas e desenhos, de alunos com idades entre 5 e 13 anos que frequentam o AteliRê. “Eles estão superfelizes. As crianças são encantadoras, uma caixinha de surpresas e cheias de criatividade”, elogia a professora e artista plástica Rejane Melo, idealizadora da iniciativa.

Todas as obras foram feitas pelas crianças | Foto: Divulgação/SEC

O AteliRê existe há três anos e, de acordo com Rejane, já levou os trabalhos dos alunos para exposições em outros estados e até países, como Chile, Argentina e Paraguai. “No mês de julho, participamos com 16 alunos de uma mostra em Limeira (SP) e recebemos todos os prêmios da noite como Novos Talentos, sendo os únicos representantes da região Norte”, comemora, acrescentando que o grupo desembarca em Paris, no mês de outubro, e em Miami, em dezembro.

Para a professora, o contato com a arte ajuda a criança a desenvolver o olhar para o mundo e estimula a comunicação, transmitindo pensamentos pelos seus traços, pinturas e criações.

“O ateliê veio com uma proposta inicial de tirar um pouco as crianças da frente dos celulares e permitir que possam ver o mundo de forma diferente. Durante esses anos conseguimos perceber que os alunos se sentem bem pintando, conversando sobre suas pinturas e pesquisas. Crianças mais sensíveis certamente a serão adultos melhores. É fantástico”, observa.

O público poderá conferir 26 telas | Foto: Divulgação/SEC

O diretor de Museus da SEC, Turenko Beça, destaca que, além do estímulo que uma exposição como essa representa para os pequenos, a atividade é também uma oportunidade de aproximar esse público infantil dos equipamentos culturais, ricos em história e sensibilidade.

“É interessantíssimo as crianças estarem com suas obras em um espaço como o Palacete, que abriga, por exemplo, a Pinacoteca do Estado. E, além disso, é um trabalho de formação de público para as nossas galerias e museus”, afirma.

A abertura da mostra coletiva “Cores e Possibilidades” será às 10h do sábado (20). O Palacete Provincial fica na Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus, e funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e, aos sábados e domingos, das 9h às 14h.

