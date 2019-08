Feira de pets celebra o Dia do Amigo em Manaus

Manaus - Neste sábado (20), comemora-se o Dia do Amigo e, para celebrar a data, o Millennium Shopping realiza uma programação gratuita com diversas atividades para o público amante de pets. Em um espaço localizado próximo da loja Claro acontecerá feira de adoção e o concurso de cosplay para pets, além disso, os clientes poderão contribuir para o trabalho das ONGs parceiras do evento, doando ração e produtos de limpeza. O encontro Dia do Amigo #aniMILL acontecerá das 15h às 19h e também contará com um espaço tire-fotos e roda de conversa.

Outra atração do evento será o concurso de cosplay | Foto: Divulgação

“Será uma tarde de muita diversão para os pets e seus tutores”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier. Há cerca de um ano, o empreendimento se tornou petfriendly, sendo permitida a circulação de cães e gatos de pequeno e médio porte. As regras de acesso estarão disponíveis nos portões de entrada do mall e no site https://www.millenniumshopping.com.br/.



Em parceria com a Associação Portal dos Anjos Manaus (Apam), o evento contará com uma feira de adoção de cães e gatos. Todos já castrados, vermifugados e vacinados. “Para adotar, os interessados devem ter acima de 18 anos e passarão por um cadastro, uma entrevista e durante a semana iremos visitar a casa onde o animal irá viver”, informou a presidente da Apam, Janaina Bandeira.

O objetivo é incentivar a guarda responsável e saber o que a família espera do animal, como é a rotina, a dinâmica da casa e, ainda, explicar os cuidados e responsabilidades que a criação de um animal implica. Essas medidas ajudam a associação a diminuir o número de animais devolvidos em adoções por impulso.

O objetivo é incentivar a guarda responsável e saber o que a família espera do animal | Foto: Divulgação

Outra atração do evento será o concurso de cosplay, onde os tutores poderão levar seus pets fantasiados de personagens de histórias em quadrinhos, super-heróis, anime, filmes e games. As duas melhores caracterizações ganharão prêmios. Haverá também o EspaçoApataço, em que o público do Dia do Amigo #aniMILL poderá fazer fotos divertidas com o seu pet.



Em parceria com o projeto Pet Terapia Amigo Fiel e a ONG Anjos de Rua Manaus haverá uma roda de conversa que reunirá influenciadores e protetores de animais. O encontro vai abordar diversos assuntos, entre eles, dicas de primeiros socorros e ajuda a pets em situação de riscos, adoção consciente e responsável, práticas de apoio e responsabilidade aos animais de rua, ações de reintegração e mobilidade de pets acidentados, e iniciativas de pet terapia que sugere o envolvimento da relação do pet no tratamento assistido a pessoas com transtornos depressivos.

