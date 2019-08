Vídeo: Imprensa Oficial do AM: a história preservada desde 1892

Manaus - A Imprensa Oficial do Amazonas (Impeam) completa no dia 31 agosto 127 anos de história, com importantes registros de fatos que marcaram a narrativa do Amazonas e do país. A instituição abriga a biblioteca mais antiga do Amazonas e todos os Diários Oficiais desde 1893.

Entre documentos históricos e processo de modernização, o prédio localizado na rua Dr. Machado, 86, no bairro Centro, prepara-se para revitalizações na sua instalação e implantação de um sistema informatizado.

A história da imprensa começa em 1892 com a criação da Lei n° 01, de 31 de agosto de 1892, no governo de Eduardo Ribeiro. O prédio que sediou a Imprensa Oficial ficava na Avenida Sete de Setembro, nº 867, no edifício onde funcionou por muito tempo o Banco do Estado do Amazonas (BEA). O primeiro Diário Oficial do Estado impresso em tecido de cetim foi publicado no dia 15 de novembro de 1893, marco na época em que se comemorava o quarto ano da Proclamação da República Federativa do Brasil.

A Imprensa Oficial testemunhou e noticiou acontecimentos relevantes para o Estado e para o Brasil, dentre eles a época áurea da borracha, a inauguração do Teatro Amazonas, em 1896 e a visita do Papa João Paulo II, em 1980. Esses são alguns dos fatos que estão guardados no acervo estadual e impressos na Biblioteca do Diário Oficial do Amazonas.

Mesmo com todas as publicações dos atos relevantes do estado, muitas pessoas ainda desconhecem qual o papel dessa importante instituição. Segundo o diretor-presidente da Impeam, Mário Aufiero, o órgão é responsável pela publicação dos atos oficiais dos entes públicos e privados, além de oferecer serviços gráficos para o Governo.



" “A importância da Imprensa para um governo está no registro de todos os atos oficiais, desde a inauguração do Teatro Amazonas, da posse do governador Eduardo Ribeiro, da implantação da Zona Franca de Manaus e tantos outros. Então, todos os momentos do século retrasado, como a saída e planos de governo de diversos chefes de Estado, decretos e leis passaram aqui, pelo Diário Oficial”. " Diretor-presidente da Impeam, Mário Aufiero, Imprensa Oficial do AM





Nem somente de atos oficiais a Imprensa do Estado do Amazonas é feita. Alguns funcionários desempenham um papel de grande destaque na história da instituição. Este é o caso do servidor Mário Jorge Correa, que trabalha na Imprensa do Amazonas há 26 anos.

" “Quando eu entrei, não existia nada disso que nós estamos vendo hoje. O prédio era aquele da Leonardo Malcher, que hoje está parado e será transformado em museu. Eu passei por vários setores e estou vendo toda a mudança desde que entrei há 26 anos". " Servidor da Impeam, Mário Jorge Correa, Imprensa Oficial do AM

A história que vai virar museu



Com uma gestão que pretende estar na vanguarda das mudanças e melhorias na Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, o diretor-presidente da instituição, Mário Aufiero, ressaltou a importância histórica do órgão para a população e revelou a inauguração do Museu da Impeam até o final do governo de Wilson Lima.



" “O prédio histórico que dá de frente para rua Leonardo Malcher é um dos prédios mais antigos de Manaus. É o segundo prédio mais antigo do Estado, que a gente chama de castelinho e está em um processo de revitalização em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) para ser transformado em um museu para contar a história da Imprensa Oficial, desde a publicação do primeiro Diário Oficial que data o dia 15 de novembro de 1893 até os atos oficiais mais recentes”. " Diretor-presidente da Impeam, Mário Aufiero, Imprensa Oficial do AM

Dentre os objetos que estarão em exposição no museu, está a primeira máquina de impressão do órgão e o primeiro Diário Oficial publicado em 1983.



Modernização

Aufiero também adiantou, em primeira mão, que a até o final de 2019, as publicação de todos os atos oficiais do Estado passarão a ocorrer via eletrônica com certificação digital, sem a necessidade de impressão no papel. A ação faz parte do plano de modernização do governador Wilson Lima.

Hoje, são impressos uma média entre 30 e 40 cadernos e mais de 450 exemplares ao dia, o Diário do Estado é levado a mais de 57 órgãos do Amazonas, além do poder legislativo, judiciário e das prefeituras do interior. Com a mudança, será gerada uma economia de tempo e de gasto das secretarias, além da segurança para os atos oficiais e facilidade de acesso pela população.

" “O governador quer modernizar o Amazonas e essa modernização passa pela espinha dorsal e pela Imprensa Oficial. Nós vamos lançar o Diário Oficial Eletrônico. Hoje, todos os atos oficiais ainda são feitos diariamente no papel. Então, o projeto é que no máximo em 120 dias nós transformemos tudo em via eletrônica. Todos os atos oficiais do Governo não vão mais utilizar papel e eles vão tramitar eletronicamente e serão publicados com certificação digital oficialmente aqui”. " Diretor-presidente da Impeam, Mário Aufiero., Imprensa Oficial do AM

Acervo da Imprensa serve de base para pesquisa do Município



A biblioteca que possui mais de 5 mil publicações do Estado e da União também terá seu acervo virtualizado. “Nós possuímos todos os Diários Oficiais do Estado e da União. Isso é uma grande fonte de pesquisa para alunos, historiadores e pesquisadores. Nós continuaremos com espaço físico, mas quem quiser consultar via web, também terá essa opção”, ressaltou Aufiero.



Endereço e horário de funcionamento

A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas está localizado na rua Tefé (antiga Dr. Machado), nº 86, no Centro, na zona sul de Manaus. O horário de funcionamento da biblioteca é das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 3633-1913, 3633-1125, 3633-1697 e 3633-1889.

