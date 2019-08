5ª edição do 'Encontro das Águas' promete surpreender os espectadores

O espetáculo já é referência no Amazonas | Foto: Bruna Oliveira

Manaus- Na manhã desta sexta-feira (19) o assessor do evento Átila de Paula participou do Conversa Franca na TV WEB Em Tempo e contou com detalhes sobre as programações preparadas para este fim de semana no Teatro Amazonas.

O evento All Star presta homenagem à artista Amy Winehouse, assim como suas influências musicais durante vida e após a sua morte aos 27 anos. O evento terá o maestro Marcelo de Jesus como também artistas convidados farão parte do show, sendo eles Humberto Sobrinho, Andrino Dias, Carol Martins e Nay Souza.

O assessor destacou que o Espetáculo Encontro das Águas já entrou para o calendário cultural do Amazonas e conta que os amazonenses fazem o sucesso do evento, pois participam diretamente com ideias para os espetáculos.

Cerca de 100 pessoas trabalham em cada espetáculo. Segundo Átila, a equipe busca sempre inovar e emocionar os telespectadores que aguardam ansiosamente pelo evento na cidade de Manaus.

"É o encontro das artes no palco do glorioso Teatro Amazonas, unidos como o encontro das águas todas as formas de se fazer arte.", ressalta Átila de Paula.

Com valores de R$ 5 a R$ 60 reais, o espetáculo acontecerá no Teatro Amazonas, nos horários das 20h às 22h.

