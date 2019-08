'Rock no Rio' acontece no sábado (27) no lago Tarumã, em Manaus

Manaus - O Rock in Rio 2019 acontece somente em setembro, no Rio de Janeiro, mas os amazonenses vão poder participar de uma versão “baré” do evento, no sábado (27), a partir de 17h, no meio do rio Negro. O “Porão do Alemão” vai realizar “O Rock no Rio”, no flutuante Abaré Sup, no lago Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Serão mais de dez horas de muito rock, garante o dono da casa de festa e idealizador do evento William Lauschner, o “Alemão”. Segundo ele, o projeto estava sendo planejado há mais de um ano e é a segunda parte da comemoração dos 21 anos da maior casa de rock de Manaus, que aconteceu no dia 13 deste mês.

“Estávamos idealizando esse projeto há pouco mais de um ano. Sempre pensei em fazer um festival de rock em um flutuante, no meio do rio. O Abaré topou a ideia, o projeto saiu do papel e se tornou realidade. Será uma segunda parte da comemoração do aniversário do Porão”, explica.

William conta que o festival é pioneiro em Manaus e está preparando tudo para ser inesquecível. “Temos certeza de que a festa será maravilhosa, pensamos em tudo. Assumimos todos os bares do Abaré para criar toda a identidade do Porão. Será uma temática do Rock in Rio de 1985, mas, devido aos inúmeros pedidos que recebemos, acrescentamos algumas bandas que não se apresentaram no evento de 85. A festa ficará para a história”, garante.

A segurança do evento, segundo William, estará reforçada, além disso a festa contará com a presença de bombeiros e quatro barcos para levar o público até o flutuante.

As bandas farão tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional: Queen com Rockaholics, Mix 80 com San Silver, Barão Vermelho e Legião Urbana com Rahvox, Iron Maiden e Soad com Shellter, Pitty com High Voltage e Linkin Park e Charlie Brown Jr com Fullgas.

Não será permitida a entrada de menores de 18 anos. O primeiro lote do ingresso pista custa R$ 40 e Vip está saindo por R$ 70. Para mais informações, pode entrar em contato pelo Whatsapp: (92) 984677866.

