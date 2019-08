Arraial Via Norte chega ao último fim de semana com atrações gratuitas

Além das atrações musicais, o Arraial ViaNorte terá opções gastronômicas típicas da temporada julina | Foto: Divulgação

Manaus - O Arraial ViaNorte chega aos seus últimos dois dias de evento neste final de semana e irá contar com uma programação musical gratuita que terá no palco as bandas de forró Forrozão 100 Limites, neste sábado (20), e Maykinho & Feras, no domingo (21). O evento acontece a partir das 18h, no estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, Monte das Oliveiras, zona Norte.

Além das atrações musicais, o Arraial ViaNorte terá opções gastronômicas típicas da temporada julina como: canjica, pamonha, maça do amor, tacacá e mungunzá. O Arraial tem ainda a apresentação de quadrilhas e danças folclóricas regionais, uma praça de alimentação e área para as crianças com brinquedos infláveis.

A programação musical do arraial no sábado conta com as atrações Bibas Pop´s, Funk na Roça, Caxemira e a banda Forrozão 100 limites. E no domingo, a programação terá MT de Iranduba, Ciranda Força Jovem, Nordeste Sangrento, Escolinha na Roça e Maykinho & Feras.

