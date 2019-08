Série 'Encontro das Águas' anima público neste fim de semana em Manaus

Manaus - A série "Encontro das Águas" iniciou nesta sexta-feira (19) com uma ótima aceitação do público manauara. O espetáculo permanece com sua programação especial até o dia 28 de julho. As apresentações continuam neste sábado (20) com o espetáculo “Playbill”, que fará uma releitura de grandes musicais, já no domingo (21), é a vez do espetáculo a “Arte da Guerra”, que traz as trilhas sonoras dos grandes filmes de guerra. As apresentações acontecem no palco do Teatro Amazonas.

Na noite de estreia e com ingressos esgotados, a série "Encontro das Águas" homenageou a cantora Amy Winehouse por meio da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), Balé Folclórico do Amazonas , banda Aliases e músicos convidados. O regente da OCA, o maestro Marcelo de Jesus comemorou a resposta da plateia, que se mostrou animada durante todo o concerto.

“Senti a orquestra e a banda felizes, todos na mesma sintonia. Não é fácil fazer um encontro de mundos tão diferentes e deixar que as pessoas se sintam confortáveis dos dois lados, preservando as características de cada um. Mas fluiu naturalmente e acho que o público sentiu essa energia”, observou.

Programação para o final de semana

A série continua, neste sábado, com “Playbill”, às 20h, no Teatro Amazonas. O espetáculo traz uma releitura das cenas dos grandes musicais da Disney e da Broadway. Com colaboração do diretor cênico amazonense Matheus Sabbá, o evento contará com o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (GVCA), Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas e Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica.



No domingo, o espetáculo “A Arte da Guerra” será apresentado em duas sessões: às 17h e às 20h. Criado em parceria com a equipe do Mapingua Nerd, o concerto reúne trilhas sonoras das grandes batalhas do cinema, com a participação do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica.

Reapresentação



Além de canções de Amy, o set-list incluiu músicas de Paul McCartney, Michael Jackson, Marvin Gaye, Jamiroquai, Spice Girls e Justin Timberlake. “All Star” será reapresentado no Teatro Amazonas, no dia 27 de julho, às 20h.



O coordenador de projetos José Júnior elogiou a viagem pelos hits do soul e suas vertentes, com enfoque nos artistas que influenciaram Amy Winehouse e por ela foram influenciados. “O repertório é vibrante, os artistas são muito bons, a orquestra maravilhosa. Gostei de tudo”, disse.



A escolha das músicas também surpreendeu a relações públicas Carolina Falcão. “O repertório estava incrível e a voz da vocalista é sensacional. Estão todos de parabéns”, destacou.

Ingressos

Os ingressos para a série Encontro das Águas estão disponíveis na Bilheteria do Teatro e no site www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas, ao preço de R$ 60 para plateia e frisas; R$ 40, para o 1º pavimento; R$ 30, para o 2º pavimento; e R$ 20, para o 3º pavimento. Todos os valores são referentes à inteira.

