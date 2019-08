Acontece neste final de semana o 'Arraiá Duzamigu' na Zona Sul

O arrail vai até às 23h no estacionamento do Makro do Japiim, localizado na venida Rodrigo Otávio | Foto: Divulgação / Fábio Neves

Manaus - Ainda dá tempo para você curtir a festança programada pelo "Arraiá Duzamigu", até este domingo (21), no Makro do Japiim, localizado na avenida Rodrigo Otávio, número 900, Zona Sul de Manaus.

Dentre as atrações, o show de Lúcelia Souza e o Forró Delivery,além de sorteios de bolsas de estudo para a Faculdade Martha Falcão/Wyden, brincadeiras, bingos, pescaria, sanfona, comidas típicas e muita animação.

Então, prepare os curumins e as cunhatãs para brincar e se divertir em um espaço amplo e seguro para toda a família das 17h às 23h. O evento julino, conta com o apoio da LIGFAM (Liga Independente dos Grupos Folclóricos do Amazonas.

A festa que começou há dois dias (18 e 19 de julho), contou com a torcida especial do pequeno Gabriel. Logo que viu o anúncio na TV ele não parou de lembrar aos pais o dia do arraial.

“Umas duas semanas antes ele ficava perguntando se nós iríamos. Moramos no Distrito Industrial e achei a organização excepcional. Uma estrutura incrível, bem localizado, muitas opções para as crianças. Parabéns”, disse o militar Reginaldo Nascimento acompanhado de sua esposa Gleice Iara.

Chef Glaucia Leão

O parque de diversões e as barracas de comidas típicas da época dão um toque especial ao “Arraiá Duzamigo”.

A presença da Chef Glaucia Leão e sua culinária regional é um destaque a parte do “cardápio anarriê”. Formada em gastronomia, a profissional brindou o evento com o melhor das suas especialidades: a comida com sabor daquelas que só nossas mães e avós sabem fazer.

A presença do chef Mc Comb, do Dogs Burguer é um destaque a parte do “cardápio anarriê” | Foto: Divulgação / Fábio Neves

“Minha especialidade são as comidas quentes e regionais e os doces que mais fazem sucesso são os pudins, também regionais, de cupuaçu e açaí. Esses fazem muito sucesso”, contou a Chef.

*Com informações da Assessoria

SERVIÇO

O quê: Arraiá Duzamigu

Quando: de 20/7 a 21/7

Horário: de 17h às 23h

Onde: Makro do Japiim (Avenida Rodrigo Otávio, número 900, Zona Sul de Manaus)

Quanto: entrada gratuita



