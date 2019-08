Vingadores: Ultimato finalmente bate bilheteria de Avatar

Vingadores: Ultimato ultrapassa Avatar nas bilheterias | Foto: Divulgação

Vingadores: Ultimato lutou bravamente, inclusive com versão estendida, e finalmente conseguiu o mais alto lugar no pódio das maiores bilheterias mundiais. O fato se consumiu neste domingo (21), quando o longa do Marvel Studios chegou a US$ 2,790 bilhões US$ Avatar tem 2,789 bilhões.

O grande impulso para isso foi a presença do estúdio da Casa das Ideias na International Comic-Con: San Diego, com vários anúncios de peso para sua Fase 4, incluindo Thor: Love and Thunder, Doctor Strange: Multiverse of Madness, entre outros.

O que fez muita diferença para a trama final dos Maiores Heróis da Terra contra Thanos foi o bom desempenho fora dos Estados Unidos em solo ianque arrecadou US$ 854 milhões. Na China, conquistou US$ 629 milhões, enquanto na Coreia do Sul foram US$ 105 milhões e no Brasil US$ 85 milhões.

E aqui vai uma curiosidade: pesquisadores do Livro dos Recordes do Guinness ainda acreditam que o “maior sucesso de todos os tempos” seria ...E o Vento Levou a receita, ajustada pela inflação, seria de nada menos que US$ 3,44 bilhões.

Leia mais:

