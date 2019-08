Sommelier da Família Valduga participa de jantar harmonizado em Manaus

Manaus- Os clientes do restaurante do Pátio Gourmet terão a oportunidade de uma experiência requintada e saborosa nesta terça-feira (23). O estabelecimento realiza a 5ª edição do Jantar Harmonizado, com cardápio preparado pelo Chef Marcus Pompeu. A noite especial contará, ainda, com a presença do sommelier Lucas Simões, integrante da Famiglia Valduga, um dos grupos mais renomados do setor vitivinícola brasileiro.

O jantar realizado no restaurante terá um valor inesquecível para quem desejar viver essa aventura gastronômica. De cara, o público poderá experimentar um drink de boas vindas, o espumante Casa Valduga Arte Brut. Em seguida, queijos e embutidos nobres serão servidos como couvert.

A entrada do jantar será um carpaccio de abobrinha marinado em azeite de ervas finas, maçã verde, queijo peccorino, pickles de mostarda e torradas de brioche. Para acompanhar, um vinho branco de origem Chardonnay deixará o sabor do prato inigualável. Depois da entrada, Pompeu vai preparar um raviolli de mascarpone ao molho de shitake defumado servido com vinho tinto origem Merlot.

O segundo prato principal consiste num carré de cordeiro ao molho de vinho tinto, purê de grão de bico, cebola grullê e brócolis tostado. Para acompanhar e ressaltar o sabor do prato, Lucas Simões servirá vinho tinto Vistalba Corte A.

Para finalizar, será servida uma sobremesa de pão de ló de castanha do Pará acompanhado de sorvete de cupuaçu com calda de cumarú e farofinha de pistache. Ela irá acompanhada de um espumante Ponto Nero Celebration Moscatel.

O Chef Marcus Pompeu ressalta que o Pátio Gourmet trabalha com produtos de primeira qualidade, buscando inovar por meio de parcerias com grandes marcas. “Estamos buscando a inovação. O cardápio preparado já é uma prévia do nosso objetivo que é trabalhar com o que há de melhor no mercado, que é o caso dos vinhos da Famiglia Valduga”, disse ele.

Sommelier Lucas Simões

Lucas Simões é graduado em Enologia e possui MBA em Marketing e Sommelier. No Grupo Famiglia Valduga, atuou em diferentes áreas como vinificação e enoturismo. Atualmente, integra a equipe de marketing com enfoque na criação de conteúdos para as mais diversas plataformas digitais, desenvolvimento de fichas técnicas e estratégias de criação de novos produtos. Lucas Simões ainda representa o grupo em nível nacional como embaixador da marca, realizando treinamentos e degustações orientadas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Encomenda de ceia é opção para quem não quer ter trabalho no Natal