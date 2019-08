Vibe+ grava DVD e recebe Exaltasamba em noite memorável em Manaus

Vibe+ fez um show inesquecível e recebeu grandes nomes do samba | Foto: Divulgação

DVD

Em noite de comemoração de um ano de carreira e gravação do primeiro DVD, o grupo Vibe+ fez show inesquecível e recebeu nomes do samba e do pagode nacionais e locais em Manaus.

O Copacabana esteve agitadíssimo, com 10 horas de festa com Prata Filho abrindo a noite, Vitinho com pagode romântico e a DJ Rafa Militão sacudindo os intervalos. Noitada as boas.

Tira dúvidas

.Nesta terça-feira, (23), às 16h, a Prefeitura de Manaus realiza reunião de apresentação e tira-dúvidas do edital de Chamamento Público que selecionará os participantes da feira gastronômica do projeto Passo a Paço 2019, nos dias 5, 6, 7 e 8 de Setembro, no Centro Histórico de Manaus.

.A reunião acontecerá na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na avenida André Araújo, e contará com a presença de chefs, representantes de restaurantes, foodtrucks, entre outros.

Coquetel

A Valisere chega a Manaus e faz festa para o seu desembarque na cidade.

Reunirá convidados na próxima quinta-feira, na abertura da loja no Manauara Shopping.

O empresário Léo Pereira será o anfitrião do evento.

Avós

O dia 26 de julho é a data escolhida para homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós. E para comemorar a data em grande estilo, o Millennium Shopping, em parceria com a TV Cultura, recebe nesta sexta-feira, a partir das 18h30, a gravação do tradicional programa Carrossel da Saudade.

O evento terá como cenário a praça de alimentação do centro de compras e terá a participação de artistas locais que cantarão grandes sucessos da Música Popular Brasileira: Cezar Pinheiro, James Rios, Jecimar Souza, Izabel Veja, Fátima Silva, e Primas e Bordões.

O deputado João Luiz, Vilma e o homenageado Gerson Mourão, e o vereador Wallace Oliveira, durante a sessão especial para a entrega da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao presidente da Fcecon, na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Fernando Coelho

Homenagem

O presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto está convidando para sessão especial na sede do Poder Legislativo Estadual.

.Será em homenagem aos 30 anos do Internato Rural do Curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, de autoria do deputado Sinésio Campos, no próximo dia 2 de agosto, no Plenário Ruy Araújo.

Fátima e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Yêdo Simões, em noite de jantar que reuniu elenco Vip no Village | Foto: Fernando Coelho

Claudia Mendonça e Alexandre Gouveia em soirée na Casa J.G Araújo | Foto: Fernando Coelho

A chique Jéssica Sabbá Tayah enchendo de charme evento society | Foto: Fernando Coelho

