Valquíria: Marvel confirma primeira heroína LBGTQ+

No último sábado (20), durante a Comic Con, a Marvel apresentou um novo futuro para a heroína Valquíria. Ela será a primeira personagem LBGTQ+ do universo cinematográfico da franquia.

A atriz Tessa Tompson, confirmou que no próximo filme ‘Thor: Love and Thunder’, sua personagem estará a procura de uma parceira para governar Nova Asgard.

No último filme 'Vingadores: Ultimato', Thor vai embora de Nova Asgard e deixa Valquíria como rainha. “Como novo rei, ela precisa encontrar sua rainha. Essa será a prioridade dela, deixarei vocês informados”, disse Tessa.

O produtor Kevin Feige confirmou a informação e falou sobre o novo desafio na fase quatro da Marvel. “Como isso vai impactar a história ainda será mostrado, em todos os nossos filmes, não apenas em ‘Thor 4’”, explicou ele.

‘Thor: Love and Thunder’ vai marcar a volta de Chris Hemsworth como Thor, mas a novidade veio com notícia de Natalie Portman como uma versão feminina do herói e Asgard sendo governada por duas mulheres.

