Artistas mirins do AM se destacam em encontro de talentos em Brasília

Manaus- Alunos da Escola de Artes Trilhares, que atua em Manaus há quatro anos com formação de jovens artistas, participaram do maior encontro de talentos do Brasil, promovido pela Rede Marcelo Germano Talents (MGT) responsável pela descoberta de modelos e atrizes como Larissa Manoela e Júlia Simoura. A audição ocorreu em Brasília entre os dias 12 a 15 de julho, contando com mais 3.000 talentos de todo país.

Durante um ano, 20 artistas mirins foram preparados pela Escola Trilhares para o Encontro, com aulas de atuação. Sete talentos de Manaus foram selecionados para o “Call Back”, a etapa final do Encontro da MGT com produtores de elenco de todas as emissoras de TV do país, produtores de teatro musical e marcas multinacionais, onde atuarão em campanhas publicitárias.

“O MGT nos procurou para sermos uma escola parceira, então iniciamos o treinemento das crianças que iriam para o Encontro participar das bancas de competições. De todos os inscritos no evento, apenas 1% desses talentos recebem o "Call Back", que são os destaques que vão para as finais com os produtores de elenco e sete alunos nossos foram selecionados”, disse a Diretora Executiva da Trilhares, Rafaela Margarido.

Destaques

A artista Grazielle Amorim, 8, foi escolhida para estrelar a campanha de uma marca multinacional, além de receber consultoria do YouTube, juntamente com Isabelle Bentes, 7, para alavancarem seus respectivos canais. Durante as férias, Valentina Marques, 8, gravará uma Web Série em Curitiba pela MGT, com todos os custos pagos.

“Além de preparar esses talentos desde a infância para a vida, a Trilhares oferece bolsas para as crianças que mais se destacaram e não conheciam a Escola. São talentos que irão mais preparados ano que vem”, finalizou Rafaela.

Também participaram do Encontro os artistas mirins Ana Aurora Laan, Ryron Queiroz, que ganhou quatro competições, Jullyane de Souza, Rhuan Gabriel, Jullie Eduarda Forero, Maria Clara Braz, Adria Luany Gubert, Ana Vitoria Cavalcanti, Laura Vitoria, Ana Julia Pinheiro de Medeiros, Gabriella Praia, Manuela Portela, Valdinei Chaw, Claudia Botelho e Mirella Alexandrino de Lima.

*Com informações da assessoria

