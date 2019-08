Show do 'Mundo da Bita' encantam crianças em Manaus no fim de semana

Manaus- Nesse final de semana, o Manauara Shopping recebe no Teatro Manauara duas sessões do show “Viva as Descobertas”, apresentado pelo Mundo Bita. O espetáculo conta com músicas exclusivas e inéditas, novos diálogos entre os personagens e muita interação com o público. A apresentação é voltada para o aprendizado dos pequenos e suas descobertas em relação ao mundo.

Hoje, o Mundo Bita acumula mais de 3 bilhões de visualizações no Youtube em seu canal em português. Além disso, detém outro canal com conteúdo em espanhol e acaba de lançar o canal Mundo Bita Portugal, com músicas interpretadas com sotaque lusitano. Está ainda presente em plataformas como Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Deezer e Spotfy.



Em 2018, o álbum "Bita e Natureza", lançado em 2017, concorreu ao Grammy Latino, como única representante brasileira, ao título de Melhor Álbum Infantil Latino. Quatro músicas deste álbum fazem parte do repertório do Show do Bita - Viva as Descobertas.



Com cenário e repertório totalmente repaginados, o musical destaca melodias e conteúdos autorais que abordam temáticas do universo infantil, como os clássicos “Fazendinha” que de forma criativa e educacional apresenta para as crianças o dia a dia na fazenda e “Dinossauros” que conta, de maneira lúdica, a história do período em que os dinossauros habitaram a Terra. Pela primeira vez nos palcos estão “Trem das Estações”, e músicas do álbum ‘Bita e Nosso Mundo’ como “Nossa Casa” e “Tô Dodói”, que deixam os momentos de aprendizado ainda mais divertidos.



Para Chaps Melo, diretor de criação do Mundo Bita e um dos sócios da Mr. Plot, estúdio que desenvolve e produz todo o conteúdo da marca, o show surpreenderá os papais e as mamães que são ansiosos por novidades. “Temos uma apresentação totalmente nova, pensada para aquele público que já é fã do Mundo Bita e para aqueles que acabaram de chegar!”, comenta Chaps.



Durante o espetáculo, que tem cerca de uma hora e dez minutos, Bita, Tito, Dan, Lila e Flora recebem no palco alguns personagens surpresa, como a vaquinha, o dinossauro e o bichinho do dodói. "O Bita aparece como personagem principal, e o restante da turminha ganha ainda mais espaço na narrativa, fazendo com que as crianças mergulhem na história", explica o roteirista João Henrique Souza.



Ao todo, são 14 hits interpretados por Flora, personagem que dá voz às canções. “As músicas do novo espetáculo foram definidas com a ajuda dos espectadores, que elegeram suas canções preferidas por meio de enquetes nas redes sociais da animação. “Xic, Xic, Xic”, que estimula os pequenos a escovar os dentes, é uma das interpretações que voltam ao show desta temporada”, conta Chaps, reforçando a importância da interação com os seguidores, essencial para estar mais perto dos fãs e estreitar um relacionamento de carinho, cumplicidade e crescimento.

