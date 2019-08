Encontro de Gateiros do Amazonas será realizado em novembro

Manaus - Com o objetivo de discutir medicina veterinária preventiva, educação tutelar felina e crescimento de mercado, entre outros assuntos, a Clínica Unidade de Saúde Felina e USFEL eventos realiza no dia 16 de novembro, no auditório da ESP, no Manaus Plaza Shopping, o I Encontro dos Gateiros do Amazonas (EGAM). O encontro contará com a presença de grandes personalidades do mundo virtual da área felina e médicos veterinários especializados de âmbito nacional e local. Os assuntos abordados serão voltados para a educação tutelar, com uma comunicação leve, porém, por meio de uma linguagem instrutiva e técnica que servirá tanto para os tutores, como também para que os estudantes de medicina veterinária presentes entendam como manejar seus futuros pacientes.

De acordo com a médica veterinária, Ludmila Andrade, organizadora do evento e proprietária da Unidade de Saúde Felina, o mercado Felino em Manaus está desabrochando e os tutores estão descobrindo um mundo novo cheio de novidades e informações. “Muitas pessoas já estão criando essa consciência e buscando aprender a cuidar corretamente de seus filhos (bigodudos), no entanto, ainda possuem muitas dúvidas sobre questões que deveriam ser consideradas fáceis e causando confusão ao serem colocadas em prática. E é isso que vamos discutir e orientar”, adianta Ludmila.

Nomes como Dra. Fernanda Kindler, médica veterinária formada pela Universidade Federal de Uberlândia, com especialização em Clínica Médica e Cirurgia de Felinos pela Qualittas SP e Membro da Academia Brasileira de Clínicos de Felinos, que falará sobre o tema: “Qual a influência do estresse na saúde do seu gato?”; Dra. Ludmila Andrade Fundadora da Unidade de Saúde Felina e do USFel CatShop. Graduada em Medicina Veterinária pela ESBAM, Pós-graduanda em Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos pela Qualittas que abordará o tema: “Você sabe o que é uma clínica “Catfriendly?”; Dra, Ananda Catique graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Nilton Lins e Pós Graduanda em Anestesiologia Veterinária pela UFAP-SP, com o tema: “Meu Gato vai operar, qual a importância de uma anestesista no centro cirúrgico?” e Dra. Deborah Fernandes, graduada em Medicina Veterinária pela ESBAM e Pós-graduanda em Nutrição Veterinária pela Uningá-PR que apresentará o tema: “Nutrição como fator de Saúde e longevidade para os felinos” estarão presentes no evento, inédito em Manaus.

Um dos pontos altos será a participação de duas estrelas do mundo virtual felino que estarão em Manaus compartilhando suas experiências e os segredos dos influenciadores digitais felinos. Isabelle Fonseca Romero, mas conhecida como Isa Gateira estará ao lado do marido Raphael Bernard Jesus de Souza produtor de conteúdo no canal do You Tube da influenciadora digital abordando o tema: “Como ser uma Cat Sitter de sucesso e a história de suas vidas”. O casal é responsável pela criação de 24 gatos e administra um instagram com 71k gateiros. “

Outra estrela do mundo virtual para felinos que compartilhará seus conhecimentos, experiências e dicas com o público que comparecer ao encontro, será Érika Demachki Aguiar Tutora de Félix, um gato persa, vesguinho, levado e rabugento que foi transformado por ela em uma celebridade da internet. Erika vai ensinar os segredos para transformar seu gato em um super-star do instagram. Segundo elas, as perguntas mais frequentes de seus seguidores são sobre comportamento Felino, respostas que serão discutidas e respondidas durante o evento.

Ainda de acordo com a organizadora e uma das palestrantes do encontro, Dra. Ludmila Andrade a expectativa é reunir “gateiros”, estudantes de medicina veterinária e veterinários para que possam juntos orientar, discutir e compartilhar conhecimento. “Será um grande evento. Um dia inteiro de muito aprendizado e ainda teremos sessão de fotos, autógrafos para os fãs da Isa e da Érika, sorteio de prêmios especiais entre eles 1 ano de ração grátis, consultas, exames, passeios, 1 ano de granulado grátis*, rodízios e muito mais”, destaca.



Data: 16 de novembro

Local: Instituto ESB – Manaus Plaza Shopping

Informações: Unidade de Saúde Felina – 3071-7609/9377-3043

