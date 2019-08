Nostalgia! Backstreet Boys virá ao Brasil em março, diz jornal

Backstreet Boys é a banda de maior sucesso dos anos 90 | Foto: Divulgação

Os fãs brasileiros de Backstreet Boys já podem começar a ensaiar para cantar "Everybody", "I Want it That Way" e outros hits ao vivaço. A boy band de maior sucesso dos anos 90 vai trazer a turnê 'DNA: World Tour' para o Brasil.

Segundo o site Destak, os shows acontecerão no mês de Março de 2020, mas as datas e os locais ainda não foram definidos, podendo se estender até o início de Abril.

No Twitter, Kevin Richardson, um dos integrantes da banda, já havia dado pistas de que a turnê mundial do grupo poderia passar por terras tupiniquins. A última vinda da banda ao Brasil foi em 2015, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.

A nova turnê dos Backstreet Boys marca a interrupção de um hiato de seis anos sem lançar um CD.

Leia mais:

