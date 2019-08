Venezuelanos são atração na Ponta Negra vestidos de Mickey e Minnie

Manaus - O sonho da maioria das pessoas é ir à Disney e conhecer de perto Mickey e Minnie. Mas o manauara tem o privilégio de poder fazer fotos com os ratos mais famosos do mundo de quarta a domingo, a partir das 19h, no calçadão da Ponta Negra, na Zona Oeste. No local, um casal de venezuelanos dá vida aos personagens tão queridos pela criançada.

Rosimara Lopes, 36 e Leonardo Aguiar, 38 estão em Manaus há cinco meses. Uma das formas que eles encontraram de sustentar a família foi usando a criatividade. Quando decidiram vir morar na capital amazonense, eles compraram a fantasia na Venezuela e trouxeram para ser a atração na cidade.

“Viemos para cá como opção de enviar recursos para nossos filhos que ficaram na Venezuela, de 16 e 14 anos. Pagamos aluguel de R$ 500. Vimos nos personagens a opção de ganhar dinheiro em Manaus", explica Rosimara.

Fantasiados, sob o forte calor da cidade, por noite, o casal ganha R$ 100. | Foto: Isac Sharlon

Fantasiados, sob o forte calor da cidade, por noite, o casal ganha R$ 100. “Gostamos de despertar o sorriso nas crianças. Manaus é uma cidade muito tranquila. As pessoas são hospitaleiras. Estamos encantados com a cidade”, diz Rosimara.

Na Venezuela, Rosimara era atendente numa casa de jogos e Leonardo trabalhava com agronomia. O casal gostou tanto da capital amazonense que pretende em não voltar mais para o país vizinho, a não ser, claro, para buscar os filhos. "A crise na Venezuela é desesperadora, por isso não queremos voltar para lá".

Para quem tiver interesse em contratar o casal para festas ou aniversários, basta ligar para o número: (92) 98438-3108.

