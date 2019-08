Biblioteca comunitária estimula leitura em Manaus

Manaus - A leitura é um componente indispensável no processo do desenvolvimento intelectual. Pensando nisso, o pedagogo e escritor Jorge Klein criou a Biblioteca de Incentivo à Leitura Tenório Telles utilizando contêineres. O objetivo é estimular o hábito da leitura nos moradores do Parque Residencial Senador João Bosco Ramos de Lima, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Inaugurado no dia 14 de janeiro de 2017, o espaço tem um acervo de mais de 11 mil livros dos gêneros infantil, infantojuvenil, ficção, não-ficção, literatura estrangeira, nacional e regional. Em dois anos, a biblioteca ao ar livre já registrou aproximadamente 1.440 livros emprestados, aproximadamente 20 livros por fim de semana.

Segundo os idealizadores, os pais devem incentivar os filhos a ter o hábito de leitura. | Foto: Arquivo Pessoal

Jorge Klein, que é autor do projeto “Navegando e Lendo”, conta que a ideia de criar uma biblioteca ao ar livre surgiu quando ele participou das duas edições da “Bienal do Livro Amazonas”, em 2012 e em 2013, e observou contêineres dispostos no espaço do evento, contendo no seu interior várias prateleiras com livros para todos os públicos.

O professor procurou parcerias com várias empresas. A Aliança Navegação cedeu o contêiner e o Grupo Chibatão realizou todos os serviços para transformar o contêiner em um espaço personalizado para visitação dos moradores.

A moradora Quenucia Benazar, de 31 anos, afirma que a biblioteca trouxe benefícios ao local. “A iniciativa é maravilhosa. Atualmente, a maioria das crianças preferem um computador ou celular e esquecem dos livros. Porém, esse projeto vem para ajudar a despertar o desejo da leitura nas pessoas. É um espaço encantador, onde podemos viajar para um mundo que a realidade não nos permite. Precisamos de mais projetos como esse”, contou.

A biblioteca fica dentro do Parque Residencial Senador João Bosco Ramos de Lima | Foto:

Segundo Jorge Klein, apesar de oferecer um acervo variado de livros para todos os públicos. É preciso que os pais orientem os filhos que leitura é algo essencial para a formação do intelecto.

“Nossa biblioteca tem um bom número de frequentadores, que vão desde crianças a idosos. Mas ainda é preciso que os pais ensinem e incentivem o hábito de leitura aos filhos, pois lendo cada vez mais, a interpretação dele aumenta e o conhecimento é armazenado”, contou Jorge.

Homenagem

A biblioteca leva no nome uma homenagem ao escritor Tenório Telles. Natural de Anori, no Amazonas, é professor, poeta, ensaísta, dramaturgo, crítico literário e membro da Academia Amazonense de Letras.

A biblioteca incentiva a leitura | Foto:

Empréstimo

A biblioteca ao ar livre funciona aos sábados, de 8h às 16h, e domingos, de 9h às 15h. Os interessados em realizar o empréstimo de qualquer livro basta apenas chegar ao local, informar nome completo, documento oficial com foto e preencher um pequeno formulário. É permitido apenas dois livros por pessoa. O prazo de permanência do livro varia de 1 a 2 semanas, podendo ser expandindo caso o interessado informar os coordenadores da biblioteca.

Estrutura

O coordenador da biblioteca, Marcos Barcellos, ressalta que o espaço necessita de apoio financeiro para manter as atividades.

Por conta de o contêiner estar em contato direto com o chão, a umidade faz com que a parte inferior enferruje prejudicando o espaço onde vários leitores realizam a leitura. “Precisamos levantar vinte centímetros do chão. Colocar uma lona ou cimento, para que essa umidade não suba para o resto do contêiner”, ressaltou Marcos.

Para realizar o empréstimo basta preencher levar um documento com foto e preencher um formulário | Foto: Arquivo Pessoal

Doações

Para os interessados em realizar doações de livros, incentivos financeiros, serviços ou qualquer tipo de auxílio, é só entrar em contato com os coordenadores da biblioteca ligando para: 98114-4100 (Jorge Klein), 99461-9277 (Marcos Barcellos) ou 98438-5023 (Jürgem).

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Virada Sustentável Manaus ocupa a cidade com programação gratuita