Companhia internacional de dança se apresenta no Teatro Amazonas

Manaus- A magia em forma de dança. Uma das companhias mais prestigiadas do mundo, a Böhâmia Danse Quartett, de Frankfurt na Alemanha, promete encantar o público presente no Teatro Amazonas, no próximo dia 2, as 20h, em apresentação única de sua Live on Tour 2019/2020.

Com 4 peças emblemáticas e completamente diferentes, o espetáculo Live on Tour promete arrancar suspiros da plateia com a emoção mágica da dança espiritual. Referência mundial no que tange à dança, Böhâmia Danse Quartett une balé clássico e contemporâneo para expressar movimentos de forças e muita sensibilidade.

Liderado pelo famoso diretor Héctor Böhâmia, argentino naturalizado alemão, a companhia de dança está em turnê por toda a América Latina e desembarca no Brasil com seu Quartett para uma breve temporada. O viés contemporâneo é uma característica desse artista multifacetado que além de coreógrafo, é roteirista, régie e doutor em Letras e Filosofia.

“Há ótimos bailarinos (no Brasil), há ótimos profissionais, porém falta estudo e criticidade aos trabalhos, o que garantiria mais possibilidade de empreendimento”, diz o bailarino, lembrando que dança não se resume a movimento. “Dança é essencialmente pesquisa, investigação. Mais ainda, a dança precisa ser mais visceral e menos visual. Eu sou um artista das vísceras. Para transgredir tem que estudar e acima de tudo construir uma personalidade própria”, declarou.

De 2 de julho a 4 de agosto, o Böhâmia Danse Quartett será apresentado nos estados de Goiás, Distrito Federal, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Paraíba, Alagoas, Amazonas e Pará.

Parceria

A Suanam Espaço Cultural é parceira na realização da turnê da companhia de dança que fará apresentação única no Teatro Amazonas. “Estamos muito contentes em fazer parte desta iniciativa que trará uma das maiores companhias de dança do mundo para Manaus. A Suanam abriu as portas recentemente e está empenhada em promover e discernir eventos e ações para o cenário cultural da cidade”, ressaltou a sócia gestora do espaço, Carla Teixeira.

Masterclass

Para quem quiser aprender as técnicas e ensinamentos de Héctor Böhâmia, o coreógrafo fará um Masterclass de Técnicas de Dança Contemporânea para bailarinos amadores e profissionais na Suanam Espaço Cultural, dia 02 de Agosto às 9h, com investimento de R$ 70,00. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente no espaço cultural, Rua Ferreira Pena, 139, Centro ou pelo whatsapp 92 99989-5061.

Companhia

A Böhâmia Danse Quartett é uma empresa de dança contemporânea com sede na cidade de Frankfurt, Alemanha, e que desenvolveu mais de 100 obras realizadas pelo mundo em países como Japão, Rússia, Turquia, Sérvia, Lituânia, Mongólia e Argentina.

