Shopping em Manaus sedia esquenta do 'Tech Week' neste final de semana

Manaus - Aproximadamente 100 estudantes, de sete instituições de ensino de Manaus, participam neste final de semana do esquenta do Tech Week, campeonato oficial de robótica previsto para acontecer em outubro em Manaus. O evento acontece a partir das 14h, nos dias (27) e (28), e será sediado no Millennium Shopping. Em parceria com a

(ControlBot) Robótica Educacional, a atração contará com uma programação onde as crianças e jovens irão competir entre si respondendo quiz, construindo e programando robôs para vencer desafios.

“Ano passado, o Millennium foi invadido por robôs durante a primeira edição da Tech Week e foi um grande sucesso entre os clientes de todas as idades. E, desta vez, queremos repetir a dose, mas antes iremos fazer um esquenta com esse festival escolar de robótica, que, sem dúvida, vem para incentivar ainda mais as crianças e adolescentes a se aventurarem no mundo tecnológico”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Na Categoria 1, participam do Pré-Tech Week crianças do 1° ao 5° ano do ensino fundamental; na Categoria 2, será a vez das crianças que cursam do 6° ao 9° ano do ensino fundamental; e na Categoria 3, quem disputa são alunos do ensino médio e técnico, além de universitários e hobbystas.

Segundo o diretor da ControlBot, Tiago Cauassa, o objetivo é incentivar a população a conhecer mais esse trabalho que é realizado dentro das escolas e incentivar a robótica educacional, que combina as disciplinas Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, e ainda estimula o trabalho em equipe, exercitando a autoconfiança dos alunos e com reflexos em outras áreas da vida escolar.

“Além de reunir as crianças e jovens, o festival contará também com equipes adultas para se conhecerem e competirem amistosamente, sem premiações, com o intuito de prepará-los para o Tech Week", explica.

